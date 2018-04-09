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士林夜市坑殺韓客 錕P：觀傳局長應避免成吳音寧翻版

2018-04-09 17:42聯合報 記者許家瑜╱即時報導

台大政治系教授李錫錕。圖／聯合報系資料照片
台大政治系教授李錫錕。圖／聯合報系資料照片
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墾丁天價滷味事件後，又有網友爆料台北市士林夜市的某水果攤疑似坑殺韓籍旅客，7包現切水果竟要價1500元，引起熱烈討論。對此，台大政治系教授李錫錕在臉書批評，這件事最讓他傻眼的，是第一時間觀光局副局長的回應，他說坑殺觀光客的案例是有的，但是不常見，這只能說是「老鼠屎壞了一鍋粥」。然後公權力也無法介入，所以只能呼籲業者自律。

李認為，這件事情最嚴重的不是被爆出來，而是政府單位的態度，真的是無法可管？還是無心去管？如果你只能兩手一攤，那我們還要政府幹嘛呢？這件事已經嚴重影響台北市觀光的國際形象，像之前被批是「靠爸政二代」才上位的觀傳局局長，更應該發揮她從小就熟悉政治事務的優勢來解決問題，必要的時候，也可以去找爸爸請教一下，避免變成「吳音寧2.0」。

他強調，為了避免台北變成「墾丁第二」，再次呼籲北市府觀傳局還有市場處，一定要用心來處理這次的水果事件，因為這絕對不會是單一個案！比起「棄職潛逃」，更嚴重的是「在職潛水」啊！

以下為李錫錕臉書全文：

大家好我是李錫錕，清明假期剛剛結束，除了塞車塞到爆以外，大家最關心的不是要去哪裡玩，居然是我們夜市的現切水果，是否有坑殺外國遊客的爭議，還連續吵了好幾天。

這個事件的起因呢，就是有一位韓國遊客去台北的士林夜市買了七包現切水果，結果居然要1500元！他的台灣朋友看了傻眼，傳line之後就被爆出來。這個當然一般人聽到都會覺得是被坑：夭壽！這水果系框金ㄟ系無系？那ㄟ這麼貴？

不過我個人認為，在目前事實不明的狀態下，到底是否有坑殺？還需要請相關單位介入調查，才能釐清，所以先不用太急著評價這個店家。

但這件事最讓我傻眼的，是第一時間觀光局副局長的回應，他說什麼呢？他說坑殺觀光客的案例是有的，但是不常見，這只能說是「老鼠屎壞了一鍋粥」。然後公權力也無法介入，所以只能呼籲業者自律。

蛤？這感覺就是講完幹話後，兩手一攤這樣嘛！

所以我覺得這件事情最嚴重的不是被爆出來，而是政府單位的態度，真的是無法可管？還是無心去管？如果你只能兩手一攤，那我們還要政府幹嘛呢？

好，如果說觀光局是中央的單位，管不到台北的夜市，那請問台北市政府的市場處、觀傳局有沒有出來積極處理這個越燒越旺的爭議事件？市場處說了有定期稽查、有貼給遊客的貼紙，但對這次的事件似乎都沒有採取具體的措施啊！

其實這件事沒那麼複雜，市場處可以直接派人去調查，如果是不符合夜市裡面的行情與利潤，有坑殺的事實，那可以用的行政手段其實很多，也不是沒有辦法；但是，如果他賣的現切水果的確是符合士林夜市的一般行情、並沒有詐欺的事實，那也要還給業者一個公道。

另外，這件事已經嚴重影響台北市觀光的國際形象，像之前被批是「靠爸政二代」才上位的觀傳局局長，更應該發揮她從小就熟悉政治事務的優勢來解決問題，必要的時候，也可以去找爸爸請教一下，避免變成「吳音寧2.0」。

台灣政二代現在被大家詬病的地方，就是「靠血緣而不是靠實力」，為什麼不趁這個機會，證明一下世代交替和政治世家從政的優勢和好處呢？何況她的爸爸剛好就是士林北投的議員，以他經營地方的實力，騎個車去士林夜市關心一下就可以了解狀況啦！就是看有沒有心去做而已嘛！

最後，為了避免台北變成「墾丁第二」，我再次呼籲北市府觀傳局還有市場處，一定要用心來處理這次的水果事件，因為這絕對不會是單一個案！比起「棄職潛逃」，更嚴重的是「在職潛水」啊！

夜市李錫錕墾丁

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