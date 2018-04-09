影／立院嚴防陳抗 拒馬後門再架高

2018-04-09 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



最近政府進行多項改革，立法院周圍陳抗不斷，為避免發生意外，院方再度加強防禦功能，趁清明連假將位於鎮江街的後門加高40公分。

立法院日前因經常被蛇籠拒馬包圍，挨批「鎮江看守所」，後門原約175公分，加高後超過200公分。不過院方表示，相關工程只是例行性工作，並沒有針對性。