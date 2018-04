不想被淘汰?新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 連珮宇 ╱即時報導



當機器人能用25秒寫完地震新聞稿,人類如何不被取代?

“To beat the bot, you need to be more human.”科技越強大,越需要由說故事的「老靈魂」操盤,在融媒體浪潮襲來的當代,如何用數位工具、創新方式說出好故事,跟讀者與使用者溝通重要的新聞議題,一直是產業界與學術界共同關注的主題。

由TVBS信望愛永續基金會、聯合報系願景工程、世新大學共同舉辦「融媒體工作坊」將在5月5日、6日舉辦,邀請新聞媒體領域人才分享實作經驗,並在課程內提供實作機會,讓參與者能現學現賣,互相交流。

如果你是想用創新方式說故事的媒體人、想了解融媒體產製的新聞人、想培養自己成為媒體人才的學生,都歡迎一同探索融媒體的無限可能!報名網址與兩天詳細課程介紹:https://www.accupass.com/go/newsaward

⊿ 名稱:數位腦x老靈魂 融媒體工作坊 實戰操作課程

⊿ 時間:2018/5/5 (六) & 5/6(日) 9:00~19:00,共兩天

⊿ 地點:世新大學 (台北市文山區木柵路一段17巷1號)