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台鐵請假扣薪引發勞資歧見 勞部將了解

2018-04-09 14:46中央社 台北9日電

台鐵員工請假扣薪及加班費的計算方式，引發勞資歧見，勞動部今天表示，台鐵班表相當複雜，會請縣市勞動局調查處理，對於部分縣市勞檢台鐵時會事先通知，也會去了解。

台鐵工會今天在台北車站外舉行記者會，認為台鐵局溢扣員工請假時數，且加班費沒有給足，提出台鐵局不得溢扣請假時數及加班費應核實計算兩項訴求，更要求勞動部長許銘春親自帶隊突襲勞檢，讓勞檢真正產生效力。

台鐵運務處長張錦松今天受訪時表示，台鐵員工兼具公務員及勞工身分，休假規定是依照公務員規定辦理，也有優於勞工的規定，一般勞工若是請病假要扣半天薪，但台鐵依照公務員規定，病假不扣薪，兩種制度各有利弊，不能都只要求選擇有利方案。

他說明，台鐵3班制輪班人員班表採分配工時（變形工時），不是單純1天只上8小時，一個班還包括1.8小時的分配工時和1.2小時延長工時，等於一個班是11小時，因此才會有請休1天得扣1.5天假的方案。

勞動部條件及就業平等司副司長黃維琛今天告訴中央社記者，台鐵局的工作點相當多，若是只有零星幾個地點出現這種情況，會請當地主管機關進一步了解，但若是整個台鐵局都有這個情況，會請公司所在地台北市勞動局查證處理。

黃維琛表示，台鐵的工作性質特殊，裡面工作者職務不同、班表也可能不一樣，一定要針對實際情況了解才能來判斷，「請假怎麼扣、加班費怎麼算都要實際了解」。

黃維琛指出，實際查證後，若台鐵局真的有加班費未給足及請假溢扣時數等違法狀況，皆可開罰新台幣2萬至100萬元。

另外，針對台鐵產業工會指出，向全台各地方政府申訴台鐵局涉嫌違反勞動基準法後，只有3個縣市政府發動勞動檢查，其中竟有2個縣市政府於勞動檢查前，事先通知台灣鐵路管理局一事，勞動部職業安全及衛生署發布新聞稿澄清，勞動檢查不會事先通知資方，將針對台灣鐵路產業工會所指情事進行了解。

台鐵加班費勞動部

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