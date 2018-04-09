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忽略偶像暗示！她搭機一路聽歌 卻沒發現原唱就坐旁邊

蘇陳會登場 蘇禮數周到門口迎接陳菊

2018-04-09 14:19聯合報 記者林敬殷╱即時報導

確定接下總統府秘書長的高雄市長陳菊（左），下午拜會行政院前院長蘇貞昌（右），蘇貞...
確定接下總統府秘書長的高雄市長陳菊（左），下午拜會行政院前院長蘇貞昌（右），蘇貞昌也到超越基金會門口迎接陳菊。 記者胡經周／攝影
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即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊，今天肩負勸進行政院前院長蘇貞昌參選新北市長的重責大任，下午兩點不到便抵達蘇貞昌創立的超越基金會。陳菊抵達時，早20分鐘前抵達的蘇貞昌，已在電梯口等候，面對鎂光燈閃不停，蘇貞昌半開玩笑說，他平時來的時候沒有這麼多人。

為了讓媒體拍攝畫面，陳菊拿下墨鏡，蘇貞昌的女兒立委蘇巧慧還一度表示，以兩人的默契，剛才應該不要摘下來。陳菊一度想在兩人面會前簡短講幾句話，才開口講了幾個字，就被旁人提醒會後再說，陳菊從善如流，跟在蘇貞昌後進入辦公室會談。

蘇巧慧表示，兩人會面完，稍後會對外說明。

蘇貞昌陳菊蘇巧慧

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