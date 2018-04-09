馮世寬、黃承國...國策顧問3人有宮廟經驗

2018-04-09 14:29 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／台北報導



馮世寬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統府人事處今上午向基隆慶安宮主任委員童永頒發聘書，正式聘任童永為總統府國策顧問。根據總統府資料顯示，目前68名國策顧問當中有2名具有宮廟主委背景，除童永之外，還有木柵聖母宮主委黃承國。另外，前國防部長馮世寬亦曾擔任過淡水行天武聖宮主委。

依規定，總統府國策顧問不得超過90人，為無給職，由總統遴聘，聘期不得逾越總統任期，對於國家大計，得向總統提供意見，並備諮詢，目前國策顧問有68人。其中92歲的新任總統府國策顧問童永不只是基隆慶安宮主委，也是行政院長賴清德的舅舅。

黃承國。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

至於另一名有宮廟背景的國策顧問黃承國今年52歲，不只是木柵聖母宮主委，也曾擔任指南宮管理委員會常委、台北市道教會副理事長，亦曾當過民進黨臺北市黨部第15、16屆主任委員、民進黨臺北市黨部第12、13、14屆評議委員召集人、民進黨臺北市黨部第10、11屆執行委員，以及2015年蔡英文、陳建仁臺北市競選辦公室主委。

前國防部長馮世寬目前也名列總統府國策顧問。據了解，馮世寬篤信濟公，亦曾是淡水行天武聖宮主委，積極參與、贊助活動，信眾都尊稱他為「大師兄」；馮同時也是基隆和平島天顯宮「伍顯大帝」的弟子，經常前往參拜。

過去馮世寬曾被質疑，會不會把建軍備戰事務拿去問濟公。馮世寬當時表示，這是普世價值，個人宗教信仰自由，是民主人權之外最重要的事。