接下總統府秘書長 陳菊：願意在關鍵時刻承擔

2018-04-09 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長陳菊確定接下總統府秘書長，陳菊今上午受訪表示，今天她能在民進黨和台灣重要關鍵時刻，能支持總統蔡英文和行政院長賴清德，在台灣現階段改革困難的時候能協助幫忙一點，「我同意、我願意承擔。」記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 高雄市長陳菊確定接下總統府秘書長，陳菊今上午受訪表示，今天她能在民進黨和台灣重要關鍵時刻，能支持總統蔡英文和行政院長賴清德，在台灣現階段改革困難的時候能協助幫忙一點，「我同意、我願意承擔。」她並強調，對高雄市民的建設承諾，會如期如質完成，不會因她離去有所影響。

「坦白說，這個事情討論非常久。」陳菊表示，高雄市府團隊對她要不要接任總統府秘書長，也有一些不同意見，但不管贊成或反對，都是對她基於關心。

她說，她走過將近半個世紀，看到台灣民主發展，包括從過去的黨外、到民進黨的成立，希望台灣能繼續改革、深化民主。

她說，高雄市政12年，剩下最後幾個月，如果能做完，當然是非常完美的句點，但如果提早半年以上離開，原來規劃的市政，有無因為她離開而受到影響，是她和市府團隊思考的重點。整個團隊商量後，所有市政期程進度，包括到今年底，對市民所做的承諾，都會如期如質完成。

陳菊表示，今天她能夠在民進黨和台灣發展很重要的關鍵時刻，能夠支持蔡英文總統和賴清德院長，在台灣現階段面臨改革困難的時候，她能夠協助幫忙一點，這樣的話，她想，「這是我們用一輩子的時間，想要看到台灣能夠更好，看到高雄更提升進步等，都是互相有關聯，在很多討論下，最後我同意，我願意承擔。」