黃國昌批姚人多不坦蕩：躲在專訪背後潑糞

2018-04-09 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



行政院提名前監委黃煌雄出任促轉會主委，引發時代力量主席黃國昌強烈批評，總統府副秘書長姚人多今日上廣播節目公開酸黃「全世界都墮落，只有他最清高」。黃國昌回應，只是就事論事，有理批評而已，這哪一點不公道？

黃國昌表示，蠻遺憾的，搞不清楚姚人多的身份，是總統府副秘書長還是政黨打手？躲在專訪背後潑糞。對於姚的指教，都在臉書上公開回應，若姚夠坦蕩的話，怎麼會在臉書上罵人連留言都不敢開放，怎麼會躲在專訪背後潑糞？姚代表的是他自己還是總統？這是一個總統府副秘書長該做的事嗎？

黃國昌說，問題焦點在於黃煌雄適不適任促轉會主委，過去這段時間，社會各界都有聲音出現，2013年時批判監察院縱放黃世銘，那些事情至今似乎都被遺忘，黃世銘該不該被彈劾？放水的黃煌雄適不適任促轉會主委？這些才是問題焦點。

對於大陽花學運時期，姚人多在節目中說黃國昌當年在入總統府見時任總統府副秘書長蕭旭岑，黃國昌表示，當時就已經做過相當完整的描述，若有喬什麼事情，請姚人多具體指明。黃說，當時為什麼去？講了什麼？都還有媒體人李雪莉在場，講得是不是實話大可去問李雪莉。

姚人多認為黃國昌是把運作整個時代力量投射在促轉會上，這樣是不負責任的。黃國昌說，姚人多只是用另一種移轉焦點的說法，批判黃煌雄不適任的，不只有時代力量，有媒體總編用特稿說黃煌雄應該先認錯道歉，若按照姚的標準，該總編也是配合時代力量在抹黑黃煌雄嗎？