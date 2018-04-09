在網路上快速由紅翻黑 「覺醒青年」十大特徵

2018-04-09 12:23 聯合新聞網 DailyView 網路溫度計



反服貿占領立法院，隨處可見代表學運的太陽花。聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影 分享 facebook 覺青又稱覺醒青年，最早用來稱呼對台灣現狀感到不滿，決定站出來表達自己訴求的那群年輕人，像是在太陽花學運時期挺身而出的學生，過去也不少人以此自稱。

不過隨著政黨輪替，面對民進黨不同於在野時的各種髮夾彎，當初認為自己是「覺醒」過的覺青們，在發現民進黨的部分政策和國民黨一樣爛時，卻噤聲不給予譴責，覺青就此轉為貶意用法。就連在促成太陽花學運的重要推手PTT論壇上，覺青也常被作為諷刺為反對而反對，理盲濫情的負面代名詞。

不過有時候只要是反國民黨，都會被貼上覺青標籤，覺青這個詞缺乏明確定義。到底在網友心中，認為擁有怎樣特徵的人才算是覺青，以下透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計網友同時討論到「覺青」與特定「事件」、「行為」時的筆數，分析網友心中的覺青都擁有哪些特質，並探討這樣的印象是從何而來！

先來看看都是誰在用「覺青」這個詞

分享 facebook

透過熱門頻道來看，覺青一詞最常被PTT八卦版的鄉民使用，出現的頻率遠高過別的社群或是論壇，為極度鄉民的用語，若非經常使用PTT的網友，平常可能較少聽到，對覺青這個詞也可能較為陌生。下方網友討論的覺青十大特徵中，可以發現也全都來自PTT論壇上。

兩周年特輯回顧：《太陽花兩週年！學運關鍵人物大追擊！》

十、520後變的政治冷感

許多網友認為政黨輪替之後，覺青批評政府的聲音就消失一大半，例如520之前肯亞詐騙案中數名台籍詐騙犯被遣送中國，學運戰神黃國昌一夜看完肯亞法律，怒吼「中國憑什麼把人帶走」讓網友紛紛誇讚。但是過了520分水嶺之後，陸續發生西班牙、柬埔寨引渡台籍詐欺犯至中國的事件，卻不見過去批評政府的力道，原先熱情關心政治的覺青們，瞬間變的政治冷感，不禁讓網友發出疑問「這群覺青是去冬眠了嗎？」。

九、 支持廢死

因為最初喜歡酸覺青的人大部分以右派居多，也就是反同性戀、反廢死、支持核能等議題的那群人，覺青的定義就越來越接近左膠，以及支持平等原則以及和平主義的左派，久而久之，網友就認為覺青都支持廢死、同性戀、女權、環保等四大核心議題。雖然以比例來看覺青中真的有較多人支持上述這些理念，不過這樣以偏概全也不完全正確，畢竟「支持廢死很多都是覺青」不等於「覺青都支持廢死」！

八、女權

同樣名列覺青四大核心理念的女權，在網友口中也經常把「覺青」與「女權」這兩個詞兜在一起，認為覺青等於女權。其中還有一個原因是被網友封為覺青女神，主張女性主義、性別平等的網路紅人周芷瑄，過去因為一篇討論「約炮」，支持女生性解放的文章被轉載至PTT八卦版，引發極大的迴響與論戰，該事件也加深了網友認為覺青等於女性主義的印象。

七、認同轉型正義

自從太陽花學運之後，台灣青年去威權化的意識也越來越強烈，全國各地不時傳出蔣介石銅像遭噴漆塗鴉或是被斷頭斷手的狀況，其中不乏一些更加激烈的抗議手段，而這些新聞只要被轉到PTT八卦版上幾乎都會獲得鄉民的一片叫好。今年的228紀念日，再度發生一群民眾闖入蔣中正陵寢潑漆，高喊轉型正義的事件，引來網友誇讚留言「覺青 讚」、「覺青很屌 讚」，但也有些人酸「覺青睡醒了」、「每年這天復活一次」。

六、吵輸人就說「難道你要投KMT」

同樣隨著太陽花學運中的名人一個個崩壞，由紅翻黑，覺青這個詞也成為人人敬而遠之的代名詞，地位彷彿就像反國民黨的網友稱對方都是「9.2」，反民進黨的網友則稱對方都是「覺青」一樣。只要遇到有爭議的議題，像是前陣子鬧的不可開交的勞基法修正案，這群被定義為反國民黨的覺青，如果發現吵不過對方，最後都會開大絕丟出一句「難道你要投KMT」，直接結束這個回合！

五、逢中必反

只要討論到有關大陸或是共產黨的話題，特定族群就會不管三七二十一群起激昂的反對到底，這些人也是網友口中的覺青。雖然一開始受到獨派青年的大力讚賞，不過隨著政黨輪替民進黨上台之後，面對中國打壓台灣的種種行徑，蔡英文總統除了表示深感遺憾以及強烈不滿，這群面對中國也只會表達強烈不滿和情緒化反對到底的覺青，網友也不禁想問，拿掉為反而反的愛台灣情緒，究竟還有什麼本錢不斷對中國叫囂啊！

四、喜歡叫人智力測驗

過去國民黨執政八年期間爆出不少貪汙、賄選等負面消息，2014九合一選舉時不少網友開始稱呼選舉是地方的智力測驗，認為國民黨做的這麼爛，如果還是堅持投給國民黨，根本就是民智未開。但是隨著政黨輪替後兩岸關係依然不見改善，勞基法修正案髮夾彎等爭議發生，每當這些負面新聞傳出，網友都會忍不住開玩笑發問「前幾年自豪通過智力測驗是不是弄錯了？」。

三、曾參與太陽花

毫無疑問，覺青一詞最早就是用來形容參與過太陽花學運的那群青年，因為反服貿抗爭期間所使用的標語正是「公民覺醒」，這群認為自己擁有獨立思考能力的年輕人，成為大家口中的「覺醒青年」。例如，當學運領袖黃國昌立委，在勞基法三讀通過的前一天PO文「此時此刻唯一能說的只有對不起」，宣告抗稱勞基法修惡的行動正式失敗時，也引來網友在網路上酸「之前太陽花學運的那十萬覺醒青年呢？」。

二、喜歡貼台灣獨立、台灣國貼紙在隨身物品上

比起認為台灣現狀是個獨立自主的主權國家，但該意識型態不一定要延伸到支持台灣獨立建國的天然獨，大部分的覺青在網友眼中更接近激烈的獨派，談起兩岸關係絕容不下一點異音。平常喜歡在自己的筆電或是機車、安全帽貼上「台灣獨立」、「台灣國」的貼紙深怕別人不知道自己是新世代的愛國青年，此舉被不少人反民進黨的人諷刺為「貼紙建國」。

一、反核

反核名列網友心中的覺青四大核心理念，原因是近一年來全台大停電、核二廠2號機重啟、乾淨煤等爭議不斷，讓網路上同時討論「反核」和「覺青」的網路聲量跟著成長，成為最多人討論的覺青特質。姑且不論擁核、反核哪個才是正確的作法，隨著核三廠例行大修，台電亮出供電吃緊的黃燈，核一、二廠核廢料貯存池持續爆滿，讓核能議題的迫切性重新浮上檯面，不管是不是覺青，都是我們應該要持續關注的重大議題。

分享 facebook

到底是誰一直說覺青壞話！

除了負面事件的連結，過去學運中的代表領袖紛紛招致負評之外，覺青一詞究竟是怎麼黑掉的？

網路上有一說是反民進黨的人不斷攻擊覺青，久而久之就把覺青打成負面的意思，但有人認為覺青的行為就像是一日球迷，太陽花學運時不少人跟風批評，卻不願自己找資料做功課，看完懶人包就急著表達自己的意見。太陽花學運後，面對同樣需要被關注的許多重大議題，這群覺醒公民卻一片靜默，彷彿冬眠般的銷聲匿跡，惹來不少長期關注社會議題的人反感，或許也是讓覺青一詞在網路上快速由紅翻黑的一大原因。 （延伸閱讀：太陽花學運滿三年！這十件事大家最難忘！）

精彩原文詳見：

你是覺醒青年嗎？網友熱議的十大覺青特徵來啦！

【更多精采報導，請上《DailyView 網路溫度計官網：http://dailyview.tw》；《DailyView 網路溫度計粉絲團www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年04月03日至2018年04月02日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『覺醒青年』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」