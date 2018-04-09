英國準備脫歐 蔡總統：提升雙邊關係機會

2018-04-09 12:09 中央社 台北9日電



總統蔡英文今天說，英國現在正在積極準備脫歐之後與重要的貿易夥伴建立新的貿易關係，她相信，這將是台英進一步提升雙邊關係的機會，也能夠為彼此帶來更多的潛在商機。

蔡總統今天在總統府接見英國國際貿易部主管投資副部長史徒華（Graham Stuart）。

蔡總統致詞提到，台灣與英國有深厚的友誼，兩國間的對話交流也愈來愈密切，去年華航恢復了直飛倫敦的航班，讓台北與倫敦之間的互動交流更加便利。

她說，現在台英互訪人數將近10萬人次，英國更是台灣留學生海外遊學留學的第二大國家，台灣也和劍橋、牛津等優秀的大學合作獎學金計畫，要讓兩國優秀青年能夠有更多交流機會。

蔡總統說，她常常在總統府接待來自英國的客人，尤其，對於鐵道工業、再生能源以及五加二創新產業，經常有來自英國的朋友探詢參與投資的可能；過去一年來，台灣與英國之間的經貿往來持續成長，英國是台灣在歐洲最大投資的目的國，也是台灣在歐洲第三大投資夥伴。

她說，去年年底在倫敦舉行的台英經貿諮商會議，雙方已宣布將在農業、再生能源及金融服務等3項產業成立新的固定對話機制，強化雙方經貿交流。

蔡總統提到，台灣與英國擁有長期的互利夥伴關係，英國現在正在積極準備脫歐之後，與重要的貿易夥伴建立新的貿易關係，「我相信，這將是我們進一步提升雙邊關係的機會，也能夠為彼此帶來更多的潛在商機」。

她說，特別是在綠能科技與智慧城市，無論是從2006年就開始的台英再生能源圓桌會議，或者是前幾天剛圓滿完成的第二屆台英智慧城市論壇，都進行非常深入討論，也具有一定的合作基礎，她非常期待，未來有更多、更密切、更深入的交流，拓展更多合作機會，強化夥伴關係。