堵林佳龍！藍議員率數百人 抗議蓋屠宰場

台中市肉品市場將遷建烏日區東園里，議員吳瓊華今早率數百鄉親到市府抗議，等不到市長林佳龍出面，多名議員進市府堵人，在會議室外高喊「林佳龍出來」10多分鐘，最後林佳龍在議員陪同下接受陳情。

台中肉品市場遷建案規劃多時，市府原訂今下午舉行說明會，因為選在連續假期結束的第一天上班日，引起在地鄉親抗議；吳瓊華今早率領數百名鄉親，到市府廣場抗議，立委顏寬恒、江啟臣也到場。

「反對屠宰場。」抗議群眾高聲吶喊，要求林佳龍出來面對，市府指派經發局副局長李逸安出面，被議員嫌沒誠意；江啟臣、顏寬恒都批評市府黑箱作業，要把烏日鄉親的運動場變成屠宰場，卻沒有向鄉親說明。

警方將市府門口列隊擋人出入，群眾鼓譟要衝進去找林佳龍，後來8名藍營議員與顏寬恒代表，穿過警方「人肉圍牆」進入市府，要到市政會議堵林佳龍。

警方將市政會議前後的大門關閉，藍營議員李中用力拍打玻璃門，要求林出來面對；議員聚集在會議室外的走廊門口，高喊「林佳龍出來」，聲音迴盪在市府中庭，整棟惠中樓都聽得見。

議員高喊10幾分鐘後，林佳龍在隨扈陪同下現身，分別與藍營議員握手，強調市府已取消說明會，再安排合適時間進行說明；議員要求林直接向鄉親交代，最後林在議員與顏寬恒簇擁下搭電梯下樓。

林佳龍出現時，伸手向抗議群眾握手，不少人高喊「我們不要屠宰場」，林繼續握手，並強調「這裡支持我的人很多」；林佳龍說，今天下午的說明會已經取消，找個大家可以的時間再來說明。