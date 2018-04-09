親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
清明連假塞車苦
獼猴除名保育類?
美麗深澳的明天
政治
軍事
綜合

蘇花塞到深夜因事故？網友怒：綠燈只放4車能不塞嗎

堵林佳龍！藍議員率數百人 抗議蓋屠宰場

2018-04-09 11:51聯合報 記者洪敬浤游振昇╱即時報導

台中市肉品市場將遷建烏日區東園里，議員吳瓊華今早率數百鄉親到市府抗議，等不到市長林佳龍出面，多名議員進市府堵人，在會議室外高喊「林佳龍出來」10多分鐘，最後林佳龍在議員陪同下接受陳情。

台中肉品市場遷建案規劃多時，市府原訂今下午舉行說明會，因為選在連續假期結束的第一天上班日，引起在地鄉親抗議；吳瓊華今早率領數百名鄉親，到市府廣場抗議，立委顏寬恒江啟臣也到場。

「反對屠宰場。」抗議群眾高聲吶喊，要求林佳龍出來面對，市府指派經發局副局長李逸安出面，被議員嫌沒誠意；江啟臣、顏寬恒都批評市府黑箱作業，要把烏日鄉親的運動場變成屠宰場，卻沒有向鄉親說明。

警方將市府門口列隊擋人出入，群眾鼓譟要衝進去找林佳龍，後來8名藍營議員與顏寬恒代表，穿過警方「人肉圍牆」進入市府，要到市政會議堵林佳龍。

警方將市政會議前後的大門關閉，藍營議員李中用力拍打玻璃門，要求林出來面對；議員聚集在會議室外的走廊門口，高喊「林佳龍出來」，聲音迴盪在市府中庭，整棟惠中樓都聽得見。

議員高喊10幾分鐘後，林佳龍在隨扈陪同下現身，分別與藍營議員握手，強調市府已取消說明會，再安排合適時間進行說明；議員要求林直接向鄉親交代，最後林在議員與顏寬恒簇擁下搭電梯下樓。

林佳龍出現時，伸手向抗議群眾握手，不少人高喊「我們不要屠宰場」，林繼續握手，並強調「這裡支持我的人很多」；林佳龍說，今天下午的說明會已經取消，找個大家可以的時間再來說明。

吳瓊華說，焚化爐已設在烏日，現在又要把運動場用地改建屠宰場，根本把烏日鄉親當成次等公民；東園里長張有城說，當初蓋完焚化爐，說要幫忙蓋運動公園，結果現在要變成屠宰場，市府手法太鴨霸、野蠻。

數百名烏日民眾到市府抗議蓋屠宰場，藍議員到市政會議上堵台中市長林佳龍，林出面接受...
數百名烏日民眾到市府抗議蓋屠宰場，藍議員到市政會議上堵台中市長林佳龍，林出面接受陳情。記者洪敬浤／攝影
分享
台中市肉品市場規劃遷建烏日，數百名鄉親聚集市府抗議，高喊「反對屠宰場」。記者洪敬...
台中市肉品市場規劃遷建烏日，數百名鄉親聚集市府抗議，高喊「反對屠宰場」。記者洪敬浤／攝影
分享
數百烏日鄉親抗議蓋屠宰場，藍議員闖市政會議，要堵市長林佳龍陳情抗議。記者洪敬浤／...
數百烏日鄉親抗議蓋屠宰場，藍議員闖市政會議，要堵市長林佳龍陳情抗議。記者洪敬浤／攝影
分享
數百名烏日民眾到市府抗議蓋屠宰場，藍營議員與國民黨立委顏寬恒到市府內堵台中市長林...
數百名烏日民眾到市府抗議蓋屠宰場，藍營議員與國民黨立委顏寬恒到市府內堵台中市長林佳龍，林出面接受陳情。記者洪敬浤／攝影
分享
數百名烏日民眾到市府抗議蓋屠宰場，藍議員到市政會議上堵台中市長林佳龍，林出面接受...
數百名烏日民眾到市府抗議蓋屠宰場，藍議員到市政會議上堵台中市長林佳龍，林出面接受陳情。記者洪敬浤／攝影
分享

林佳龍顏寬恒江啟臣

相關新聞

接下總統府秘書長 陳菊：願意在關鍵時刻承擔

2018-04-09 12:23

陳菊親口證實將接任總統府秘書長

2018-04-09 11:47

姚人多：全世界都墮落 只有黃國昌清高

2018-04-09 10:25

護妻告媒體創首例 邱太三要捍衛因筆記結緣的她

2018-04-09 12:52

黃國昌：立委行使同意權 有資格質疑黃煌雄

2018-04-09 12:37

民進黨抨擊馬政府「搶錢政府」國民黨今發尋人啟事

2018-04-09 12:24

在網路上快速由紅翻黑 「覺醒青年」十大特徵

2018-04-09 12:23

英國準備脫歐 蔡總統：提升雙邊關係機會

2018-04-09 12:09

黃國昌批姚人多不坦蕩：躲在專訪背後潑糞

2018-04-09 12:06

跟陳菊有過節？ 柯文哲：我們不是每樣都讓步嗎

2018-04-09 11:53

立委盼廢監試法 考試院：宜修不宜廢

2018-04-09 11:36

被扯入借貸糾紛 蘇嘉全：勿惡意虛構

2018-04-09 11:33

基隆媽慶安宮主任委員童永 獲聘總統府國策顧問

2018-04-09 11:13

黃煌雄任促轉會主委 姚人多：好的人選

2018-04-09 10:54

花敬群談立院拒馬：因突發狀況持續重兵布署不是好做法

2018-04-09 09:35

姚人多回應黃國昌 檢驗政治人物應用相同標準

2018-04-09 09:12

孫大千：過勞、低薪都解決不了 還談什麼台獨？

2018-04-09 08:14

海基、海協兩會復談多虧他 蕭萬長在博鰲為何這麼重要？

2018-04-09 08:00

迎娶律師嬌妻 洪孟楷：以後北海岸也會是我服務的地方

2018-04-09 01:03

陳菊允接府秘書長 國親市議員盼給說明

2018-04-08 22:28

陳水扁的「新勇哥物語」進駐臉書粉絲專頁

2018-04-08 21:32

因為他們結婚 讓馬英九、王金平同桌

2018-04-08 20:38

高市府證實陳菊接府秘書長 陳菊：感謝高雄栽培支持

2018-04-08 14:48

網傳ODA揮霍人民存款 鄧振中：故意造謠

2018-04-08 14:37

公布選舉帳戶再掀波 北市府盼勿轉移焦點

2018-04-08 13:56

馬英九訪美 史丹福演講並訪特斯拉

2018-04-08 12:53

總統府11日開記者會 宣布陳菊接府秘書長

2018-04-08 12:35

周玉蔻爆料 蔡英文證實下周三宣布陳菊接總統府秘書長

2018-04-08 11:34

台史邦交悠久 前大使：蔡總統出訪助邦誼發展

2018-04-08 09:12

選戰老面孔遭譏回鍋肉 藍：回鍋非壞事

2018-04-08 08:50

孫大千：美中貿易戰直球對決 台灣變夾心餅乾

2018-04-08 08:18

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

發揮女力小民參政 歐巴桑進擊護家國

2018-04-02 16:35

LINE起台泰 童振源大搞網紅外交

2018-04-02 16:33

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

因為他們結婚 讓馬英九、王金平同桌

2018-04-08 20:38

誰選新北市長？扁嗆：民進黨選對會召集人是哪一派系

2018-04-08 20:58

高市府證實陳菊接府秘書長 陳菊：感謝高雄栽培支持

2018-04-08 14:48

蘇花塞到深夜因事故？網友：綠燈只放4車能不塞嗎

2018-04-09 11:38

迎娶律師嬌妻 洪孟楷：以後北海岸也會是我服務的地方

2018-04-09 01:03

海基、海協兩會復談多虧他 蕭萬長在博鰲為何這麼重要？

2018-04-09 08:00

哭到被喪家勸節哀 跪爬抱棺陪守靈…民代「服務」他最狂

2018-04-09 10:00

清明連假史上最塞 學者：老招沒用，砍掉重練吧

2018-04-08 13:32

車潮「圍城」 宜蘭餐旅生意轉衰

2018-04-09 00:24

韓國瑜宣布選高市長 「最強菜販」今真情告白

2018-04-09 09:41

藍營傳有人想「倒丁」? 郝龍斌：謠言、空穴來風

2018-04-08 15:37

史上最塞清明 高公局給理由…都怪國道事故多

2018-04-09 00:08

孫大千：過勞、低薪都解決不了 還談什麼台獨？

2018-04-09 08:14

冷眼集／選戰熱炒回鍋肉 選民真的會喜歡？

2018-04-08 13:29

數量增加 台灣獼猴最快年中從保育類降為一般類

2018-04-08 21:49

姚人多：全世界都墮落 只有黃國昌清高

2018-04-09 10:25

綠北市人選再次禮讓柯文哲？小英暗指「柯P變了」

2018-04-09 09:48

陳菊今會蘇貞昌...蔡：17日前公布新北市長提名人

2018-04-08 23:43

新聞眼／蘇貞昌民調衝衝衝 吳秉叡出局

2018-04-08 23:47

林佳龍介入黨內初選？同黨議員群組直接開幹

2018-04-09 12:23

潛艦國造雖邁進一步 學者憂心後續考驗

2018-04-08 15:24

姚人多回應黃國昌 檢驗政治人物應用相同標準

2018-04-09 09:12

獼猴量增傷農 擬從保育類除名

2018-04-08 23:13

深澳電廠優先？ 象鼻岩畫入保護區卡住了

2018-04-08 21:59

韓國瑜今宣布參選高雄市長

2018-04-09 00:00

塞車掃興…花蓮觀光隱憂 遊客退房

2018-04-09 00:17

備戰新北 藍：侯友宜領先但不掉以輕心

2018-04-08 15:28

搶花蓮縣長 傳民進黨劉曉玫出線戰徐榛蔚

2018-04-08 16:34

民進黨北市長提人？周偉航：請公布黨內政客名單

2018-04-09 08:18

獼猴降級一般類…果農叫好 保育人搖頭

2018-04-08 23:16

【即時短評】韓國瑜選高市 首要安內提振藍營氣勢

2018-04-09 10:03

看懂這盤棋…綠新北議員選邊站 攸關派系生死戰

2018-04-08 23:54

吳碧珠放棄連任？ 藍北市議長面臨保衛戰

2018-04-08 23:40

新北市長選戰…游下蘇上 藍繃更緊

2018-04-08 23:57

陳菊允接府秘書長 國親市議員盼給說明

2018-04-08 22:28

被蔡總統認為變了 柯P：我只是一直在演化而已

2018-04-09 11:28

蘇巧慧無意洩黨內新北市長之爭及蘇貞昌動向？

2018-04-09 11:11

學者：交通疏運招式用老 該砍掉重練

2018-04-09 00:12

清明塞爆賀陳旦推給國道車禍 藍委：何不食肉糜

2018-04-09 11:20

民進黨抨擊馬政府「搶錢政府」國民黨今發尋人啟事

2018-04-09 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top