被蔡總統認為變了 柯P：我只是一直在演化而已

2018-04-09 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



柯文哲今早出席台北市教育局活動，接受學生為自己設計髮型。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲從一位醫生踏上政治路當選台北市長，如今也尋求連任，總統蔡英文近日接受電視專訪時表示，外界對於柯P的感覺不一樣了，讓蔡英文感嘆，柯P從一個素人走向政治，某種程度也越來越像「政治人物」，與一開始的感覺不一樣。

柯文哲今早受訪時對此表示「我只是一直在演化而已」， 現場媒體問柯文哲，怎麼看蔡英文說自己從素人便成政治人物？柯文哲則回「最厲害是看有沒有辦法從政治人物變回素人，都在演化，不會變的只有化石啊，總會變吧？」