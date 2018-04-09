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18歲投票權修法 台少盟呼籲立院盡速啟動修憲

2018-04-09 11:18聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

台灣少年權益與福利促進聯盟今天上午舉行「18歲說好的修憲公投票呢?」記者會，會中公布線上調查數據，結果顯示有 52.9 %的民眾支持選舉權下修到 18 歲，對此台少盟呼籲立法院盡速啟動修憲程序。

台少盟公布線上民調數據有 52.9 %的民眾支持選舉權下修到 18 歲，對此台少...
台少盟公布線上民調數據有 52.9 %的民眾支持選舉權下修到 18 歲，對此台少盟呼籲立法院盡速啟動修憲程序。記者楊萬雲／攝影
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台少盟公布線上民調數據有 52.9 %的民眾支持選舉權下修到 18 歲，對此台少...
台少盟公布線上民調數據有 52.9 %的民眾支持選舉權下修到 18 歲，對此台少盟呼籲立法院盡速啟動修憲程序。記者楊萬雲／攝影
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