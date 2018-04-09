基隆媽慶安宮主任委員童永 獲聘總統府國策顧問

2018-04-09 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆媽慶安宮主任委員童永獲聘總統府國策顧問，今天上午總統府人事處長前來慶安宮頒發聘書，92歲的新任總統府國策顧問童永是賴清德的舅舅，引人注目。

童永說，年紀這麼大能獲聘國策顧問，他很驚訝也很開心，會向蔡英文總統爭取更多建設在基隆。

基隆巿長林右昌說，原本國策顧問基隆只有一個名額，日前行政院長賴清德來基隆，他當面向他推薦童永，希望基隆破例多一席國策顧問，蔡總統同意推薦，是很大的肯定。

老家住萬里，和基隆有很深淵源的行政院長賴清德，每次到基隆，一定會去慶安宮向舅舅童永請安，他曾透露，小時候媽媽常帶他來基隆，選上第一屆立委時他也來基隆媽拜拜，舅舅在他心中就是偶像。

三年前，賴清德到基隆舉辦簽書會，分享市政「零基預算」概念，童永說，賴清德如果出來選總統，他第一個支持，賴清德笑著說，對舅舅的期望，只有感謝。

賴清德去年接任閣揆前，童永得知消息，開心地要向媽祖稟告，認為外甥能替國家服務，擔任行政院長一職家族都很光榮。舅舅丶外甥好感情，溢於言表。