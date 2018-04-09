黃煌雄任促轉會主委 姚人多：好的人選

2018-04-09 10:54 中央社 台北9日電



總統府副秘書長姚人多今天表示，轉型正義最終的目標一定是和解，但在這個過程中，各個國家手段會有所差異。因此，如果目標是和解，擔任促轉會主委，前監委黃煌雄是好的人選。

時代力量黨主席黃國昌日前指黃煌雄曾撰文稱讚前總統馬英九，藉此「求官」獲得監委，質疑黃國昌不適任；而姚人多以「不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣」，暗諷質疑失當，兩人在臉書數度交鋒。

姚人多上午接受媒體人周玉蔻專訪，他表示，不是護航黃煌雄，他在捍衛的是這個社會公斷一個人的是非標準，黃煌雄的那篇文章，是在論述族群藩籬在馬英九當上總統時被衝破，並非拍馬屁。姚人多也說，自己身為外省第二代，要評價一個人不該像黃國昌那樣。

姚人多說，轉型正義最終的目標一定是和解，但在這個過程中，各個國家的手段會有所差異，但不管怎樣，就像是總統蔡英文所說的，真相、釐清責任、究責、平反、然後和解，次序不會搞錯。

因此，如果這個目標是和解，黃煌雄會是擔任促轉會主委，「好的人選」。他也強調，促轉會共有九個人，是合議制度。

至於批評黃國昌在太陽花學運期間密會總統府副秘書長（指前總統府副秘書長蕭旭岑）一事，姚人多說，現在「喬事情」已被污名化，但在政治中，有時必須坐下來商討一件事的解決方式，當時太陽花事件這麼大，總要有退場機制，因此他想批判的是，「黃國昌你也曾經做過你現在批判的事情」。

姚人多也認為，時代力量的崛起，對民進黨是個威脅，不過對台灣是個好事，而黃國昌想讓時代力量擺脫「大綠及小綠」，並在台灣政治上扮演「綠（民進黨）」跟「黃（時代力量）」，但黃國昌是想把民進黨打成「國民黨化」，好讓時代力量茁壯。

姚人多說，時力在第三勢力算是高知名度，如果他是黃國昌，格局應該大一點，他要做的事，就是整合第三勢力。

周玉蔻詢問，為何民進黨做了這麼多改革，民眾仍然無感。姚人多回應，這是任何執政黨都會面對的問題，現在要做的就是拿出成績說服人民，也需要一點時間繼續溝通；另外，姚人多也數度強調，這次的臉書事件，是他與黃國昌的關係，不是民進黨與時代力量的關係。