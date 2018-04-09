姚人多：全世界都墮落 只有黃國昌清高

2018-04-09 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



針對時代力量立委黃國昌以前監委黃煌雄九年前曾在聯合報撰文稱讚前總統馬英九，質疑黃煌雄不適任促轉會主委，總統府副秘書長姚人多（圖）上午也上廣播節目回應。記者胡經周／攝影 分享 facebook 針對促進轉型委員會主委，行政院日前提名前監察委員黃煌雄，引發時代力量主席黃國昌的反對，同時與總統府副秘書長姚人多在臉書上發生論戰。姚人多今接受電台訪問時表示，他不是在護航黃煌雄和其任命案，而是在捍衛這個社會批判一個人要有公平的標準。

促轉會主委任命案，行政院提名黃煌雄，讓黃國昌連日在臉書上批評。連姚人多日前表示，若轉型正義是為了和解，認為黃煌雄是好的人選，也被黃國昌批評是「化妝化到墮落的程度」。姚人多今接受訪問，反擊黃國昌，認為黃就是認為「全世界都墮落，只有他最清高。」

姚人多強調，他對黃國昌認為黃煌雄不適任並不意外，意外的是黃國昌批判黃煌雄的方式，也為黃煌雄辯護，表示黃煌雄在2008年3月24日的「魔咒已破 鞏固台灣民主」投書，被黃國昌指為巴結前總統馬英九求官是不適當的，認為文中所指並非肯定馬英九，而是期待馬英九能有所作為。

姚人多也暗酸黃國昌有誤解，強調促轉會是合議制，並非像時代力量一樣是黃國昌和時代力量立委徐永明說了算，認為黃可能把時代力量的運作方式投射到促轉會上。

姚人多說，這個社會評價一個人的方式應該要有一個標準，認為黃國昌不該斷章取義，也要提醒他，他曾經做過的事情，跟他批判的那些人所做的事情，其實本質上沒有太大的差異，不能說他做的時候都是為了社會公義、為台灣好，別人做就是黑箱密室，好像見不得人。

姚人多以太陽花學運為例，認為當年黃國昌入總統府見時任總統府副秘書長蕭旭岑並非單單談「退回服貿」；姚人多說，他不確定黃當初是不是入府談學運的退場機制，但要說黃是特地為了入府跟蕭說退回服貿，不合邏輯。

至於這是不是大綠小綠之爭，姚人多說總統蔡英文知道這是他與黃國昌之間私人的事情，他的理解是不涉及到民進黨與時代力量之間的關係。