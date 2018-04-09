姚人多：全世界都墮落 只有黃國昌清高
針對促進轉型委員會主委，行政院日前提名前監察委員黃煌雄，引發時代力量主席黃國昌的反對，同時與總統府副秘書長姚人多在臉書上發生論戰。姚人多今接受電台訪問時表示，他不是在護航黃煌雄和其任命案，而是在捍衛這個社會批判一個人要有公平的標準。
促轉會主委任命案，行政院提名黃煌雄，讓黃國昌連日在臉書上批評。連姚人多日前表示，若轉型正義是為了和解，認為黃煌雄是好的人選，也被黃國昌批評是「化妝化到墮落的程度」。姚人多今接受訪問，反擊黃國昌，認為黃就是認為「全世界都墮落，只有他最清高。」
姚人多強調，他對黃國昌認為黃煌雄不適任並不意外，意外的是黃國昌批判黃煌雄的方式，也為黃煌雄辯護，表示黃煌雄在2008年3月24日的「魔咒已破 鞏固台灣民主」投書，被黃國昌指為巴結前總統馬英九求官是不適當的，認為文中所指並非肯定馬英九，而是期待馬英九能有所作為。
姚人多也暗酸黃國昌有誤解，強調促轉會是合議制，並非像時代力量一樣是黃國昌和時代力量立委徐永明說了算，認為黃可能把時代力量的運作方式投射到促轉會上。
姚人多說，這個社會評價一個人的方式應該要有一個標準，認為黃國昌不該斷章取義，也要提醒他，他曾經做過的事情，跟他批判的那些人所做的事情，其實本質上沒有太大的差異，不能說他做的時候都是為了社會公義、為台灣好，別人做就是黑箱密室，好像見不得人。
姚人多以太陽花學運為例，認為當年黃國昌入總統府見時任總統府副秘書長蕭旭岑並非單單談「退回服貿」；姚人多說，他不確定黃當初是不是入府談學運的退場機制，但要說黃是特地為了入府跟蕭說退回服貿，不合邏輯。
至於這是不是大綠小綠之爭，姚人多說總統蔡英文知道這是他與黃國昌之間私人的事情，他的理解是不涉及到民進黨與時代力量之間的關係。
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