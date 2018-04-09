花敬群談立院拒馬：因突發狀況持續重兵布署不是好做法

2018-04-09 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



內政部政務次長花敬群今受訪談到立法院周邊拒馬，他表示，不至於因為突發狀況持續重兵布署，這不是一個好的做法。記者劉宛琳／攝影 分享 facebook 近年來因立法院周邊陳抗不斷，政府架起層層拒馬，立院員工不滿人行道長期被占用無法通行，被迫與車爭道，因此撥打1999向北市府檢舉。台北市長柯文哲說「該拆就拆」，目前立院周邊已拆除大部分拒馬。內政部政務次長花敬群今受訪也說，不至於因為突發狀況持續重兵布署，這不是一個好的做法。

雖然立院周邊部分拒馬已拆除，但接下來還要面對較具爭議空汙法、礦業法以及軍人年改等議題，恐怕還是有維安上的疑慮。

花敬群表示，整個社會的安寧、氛圍或是官署的安全都是治安維護上非常重要的議題，也是需要相互均衡的狀態，每個議案的審議社會的反應各有不同，後續會針對每個案子情資的掌握，再進一步來看看後續立法院院區維安的布署，希望能夠在衝突最少，警力負擔也相對最少的條件下讓議事能夠順利運作，「我們會以個案的方式來評估。」

但媒體詢問花敬群，如果面對突發狀況該如何處理？未來是否使用機動性的部屬？花敬群表示，這部分情資的掌握是比較重要的機制，但應該還不至於因為突發的狀況持續重兵布署，這不是一個好的做法。花敬群認為，大家可以慢慢來學習彼此冷靜對待，社會跟我們警方基本上都是會有相互學習的過程。