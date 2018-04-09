親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
清明連假塞車苦
獼猴除名保育類?
美麗深澳的明天
政治
軍事
綜合
合陽天擎

美國報復？敘利亞空軍基地遭空襲 傳出巨大爆炸聲響

哭到被喪家勸節哀 跪爬抱棺陪守靈…民代「服務」他最狂

花敬群談立院拒馬：因突發狀況持續重兵布署不是好做法

2018-04-09 09:35聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

內政部政務次長花敬群今受訪談到立法院周邊拒馬，他表示，不至於因為突發狀況持續重兵...
內政部政務次長花敬群今受訪談到立法院周邊拒馬，他表示，不至於因為突發狀況持續重兵布署，這不是一個好的做法。記者劉宛琳／攝影
分享
近年來因立法院周邊陳抗不斷，政府架起層層拒馬，立院員工不滿人行道長期被占用無法通行，被迫與車爭道，因此撥打1999向北市府檢舉。台北市長柯文哲說「該拆就拆」，目前立院周邊已拆除大部分拒馬。內政部政務次長花敬群今受訪也說，不至於因為突發狀況持續重兵布署，這不是一個好的做法。

雖然立院周邊部分拒馬已拆除，但接下來還要面對較具爭議空汙法、礦業法以及軍人年改等議題，恐怕還是有維安上的疑慮。

花敬群表示，整個社會的安寧、氛圍或是官署的安全都是治安維護上非常重要的議題，也是需要相互均衡的狀態，每個議案的審議社會的反應各有不同，後續會針對每個案子情資的掌握，再進一步來看看後續立法院院區維安的布署，希望能夠在衝突最少，警力負擔也相對最少的條件下讓議事能夠順利運作，「我們會以個案的方式來評估。」

但媒體詢問花敬群，如果面對突發狀況該如何處理？未來是否使用機動性的部屬？花敬群表示，這部分情資的掌握是比較重要的機制，但應該還不至於因為突發的狀況持續重兵布署，這不是一個好的做法。花敬群認為，大家可以慢慢來學習彼此冷靜對待，社會跟我們警方基本上都是會有相互學習的過程。

花敬群拒馬立法院

相關新聞

海基、海協兩會復談多虧他 蕭萬長在博鰲為何這麼重要？

2018-04-09 08:00

迎娶律師嬌妻 洪孟楷：以後北海岸也會是我服務的地方

2018-04-09 01:03

姚人多回應黃國昌 檢驗政治人物應用相同標準

2018-04-09 09:12

孫大千：過勞、低薪都解決不了 還談什麼台獨？

2018-04-09 08:14

陳菊允接府秘書長 國親市議員盼給說明

2018-04-08 22:28

陳水扁的「新勇哥物語」進駐臉書粉絲專頁

2018-04-08 21:32

因為他們結婚 讓馬英九、王金平同桌

2018-04-08 20:38

高市府證實陳菊接府秘書長 陳菊：感謝高雄栽培支持

2018-04-08 14:48

網傳ODA揮霍人民存款 鄧振中：故意造謠

2018-04-08 14:37

公布選舉帳戶再掀波 北市府盼勿轉移焦點

2018-04-08 13:56

馬英九訪美 史丹福演講並訪特斯拉

2018-04-08 12:53

總統府11日開記者會 宣布陳菊接府秘書長

2018-04-08 12:35

周玉蔻爆料 蔡英文證實下周三宣布陳菊接總統府秘書長

2018-04-08 11:34

台史邦交悠久 前大使：蔡總統出訪助邦誼發展

2018-04-08 09:12

選戰老面孔遭譏回鍋肉 藍：回鍋非壞事

2018-04-08 08:50

孫大千：美中貿易戰直球對決 台灣變夾心餅乾

2018-04-08 08:18

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

發揮女力小民參政 歐巴桑進擊護家國

2018-04-02 16:35

LINE起台泰 童振源大搞網紅外交

2018-04-02 16:33

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

因為他們結婚 讓馬英九、王金平同桌

2018-04-08 20:38

孫大千邀柯文哲加入「十五不」選舉改革

2018-04-08 10:20

獨／綠高層拿蘇侯民調 勸進蘇貞昌力保新北市

2018-04-08 11:17

誰選新北市長？扁嗆：民進黨選對會召集人是哪一派系

2018-04-08 20:58

高市府證實陳菊接府秘書長 陳菊：感謝高雄栽培支持

2018-04-08 14:48

迎娶律師嬌妻 洪孟楷：以後北海岸也會是我服務的地方

2018-04-09 01:03

連假塞車交通部如何神解套 學者：這三招砍掉重練

2018-04-08 12:18

海基、海協兩會復談多虧他 蕭萬長在博鰲為何這麼重要？

2018-04-09 08:00

清明連假史上最塞 學者：老招沒用，砍掉重練吧

2018-04-08 13:32

藍營傳有人想「倒丁」? 郝龍斌：謠言、空穴來風

2018-04-08 15:37

高志鵬：新北如果選輸黨主席要辭職

2018-04-08 12:27

車潮「圍城」 宜蘭餐旅生意轉衰

2018-04-09 00:24

冷眼集／選戰熱炒回鍋肉 選民真的會喜歡？

2018-04-08 13:29

史上最塞清明 高公局給理由…都怪國道事故多

2018-04-09 00:08

陳菊今會蘇貞昌...蔡：17日前公布新北市長提名人

2018-04-08 23:43

新聞眼／蘇貞昌民調衝衝衝 吳秉叡出局

2018-04-08 23:47

數量增加 台灣獼猴最快年中從保育類降為一般類

2018-04-08 21:49

不看好蘇貞昌回鍋 藍委：選輸一世英明毀於一旦

2018-04-08 11:55

潛艦國造雖邁進一步 學者憂心後續考驗

2018-04-08 15:24

備戰新北 藍：侯友宜領先但不掉以輕心

2018-04-08 15:28

柯文哲嗆要選公布帳戶 丁守中酸：這不是應盡本分嗎？

2018-04-08 12:39

深澳電廠優先？ 象鼻岩畫入保護區卡住了

2018-04-08 21:59

總統府11日開記者會 宣布陳菊接府秘書長

2018-04-08 12:35

獼猴量增傷農 擬從保育類除名

2018-04-08 23:13

搶花蓮縣長 傳民進黨劉曉玫出線戰徐榛蔚

2018-04-08 16:34

韓國瑜今宣布參選高雄市長

2018-04-09 00:00

周玉蔻爆料 蔡英文證實下周三宣布陳菊接總統府秘書長

2018-04-08 11:34

民進黨北市長提人？周偉航：請公布黨內政客名單

2018-04-09 08:18

即將收假 中午國道車潮現

2018-04-08 12:51

哭到被喪家勸節哀 跪爬抱棺陪守靈…民代「服務」他最狂

2018-04-09 10:00

塞車掃興…花蓮觀光隱憂 遊客退房

2018-04-09 00:17

獼猴降級一般類…果農叫好 保育人搖頭

2018-04-08 23:16

陳菊允接府秘書長 國親市議員盼給說明

2018-04-08 22:28

吳碧珠放棄連任？ 藍北市議長面臨保衛戰

2018-04-08 23:40

看懂這盤棋…綠新北議員選邊站 攸關派系生死戰

2018-04-08 23:54

新北市長選戰…游下蘇上 藍繃更緊

2018-04-08 23:57

孫大千：過勞、低薪都解決不了 還談什麼台獨？

2018-04-09 08:14

馬英九訪美 史丹福演講並訪特斯拉

2018-04-08 12:53

姚人多回應黃國昌 檢驗政治人物應用相同標準

2018-04-09 09:12

提名保衛戰...5綠委簇擁游錫堃陪登硬漢嶺

2018-04-08 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top