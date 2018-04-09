姚人多回應黃國昌 檢驗政治人物應用相同標準

2018-04-09 09:12 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



姚人多（圖）回應黃國昌，檢驗政治人物應用相同標準。記者胡經周／攝影 分享 facebook 針對時代力量立委黃國昌以前監委黃煌雄九年前曾在聯合報撰文稱讚前總統馬英九，質疑黃煌雄不適任促轉會主委，總統府副秘書長姚人多除在臉書上回應，上午也上廣播節目說明。