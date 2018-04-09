親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
清明連假塞車苦
獼猴除名保育類?
美麗深澳的明天
政治
軍事
綜合
合陽天擎

美國報復？敘利亞空軍基地遭空襲 傳出巨大爆炸聲響

哭到被喪家勸節哀 跪爬抱棺陪守靈…民代「服務」他最狂

姚人多回應黃國昌 檢驗政治人物應用相同標準

2018-04-09 09:12聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

姚人多（圖）回應黃國昌，檢驗政治人物應用相同標準。記者胡經周／攝影
姚人多（圖）回應黃國昌，檢驗政治人物應用相同標準。記者胡經周／攝影
分享
針對時代力量立委黃國昌以前監委黃煌雄九年前曾在聯合報撰文稱讚前總統馬英九，質疑黃煌雄不適任促轉會主委，總統府副秘書長姚人多除在臉書上回應，上午也上廣播節目說明。

姚人多表示，他不認為當年黃煌雄這篇文章是為了求官，他也表示，他自己並不否定黃國昌在319學運期間前往總統府，與當時的總統府副秘書長（蕭旭岑）喬事情的做法，來說明檢驗政治人物應該用相同的標準。

姚人多（圖）表示，他自己並不否定黃國昌在319學運期間前往總統府，與當時的總統府...
姚人多（圖）表示，他自己並不否定黃國昌在319學運期間前往總統府，與當時的總統府副秘書長（蕭旭岑）喬事情的做法，來說明檢驗政治人物應該用相同的標準。記者胡經周／攝影
分享
針對時代力量立委黃國昌以前監委黃煌雄九年前曾在聯合報撰文稱讚前總統馬英九，質疑黃...
針對時代力量立委黃國昌以前監委黃煌雄九年前曾在聯合報撰文稱讚前總統馬英九，質疑黃煌雄不適任促轉會主委，總統府副秘書長姚人多（圖）上午也上廣播節目回應。記者胡經周／攝影
分享

總統府黃煌雄黃國昌

相關新聞

海基、海協兩會復談多虧他 蕭萬長在博鰲為何這麼重要？

2018-04-09 08:00

迎娶律師嬌妻 洪孟楷：以後北海岸也會是我服務的地方

2018-04-09 01:03

花敬群談立院拒馬：因突發狀況持續重兵布署不是好做法

2018-04-09 09:35

孫大千：過勞、低薪都解決不了 還談什麼台獨？

2018-04-09 08:14

陳菊允接府秘書長 國親市議員盼給說明

2018-04-08 22:28

陳水扁的「新勇哥物語」進駐臉書粉絲專頁

2018-04-08 21:32

因為他們結婚 讓馬英九、王金平同桌

2018-04-08 20:38

高市府證實陳菊接府秘書長 陳菊：感謝高雄栽培支持

2018-04-08 14:48

網傳ODA揮霍人民存款 鄧振中：故意造謠

2018-04-08 14:37

公布選舉帳戶再掀波 北市府盼勿轉移焦點

2018-04-08 13:56

馬英九訪美 史丹福演講並訪特斯拉

2018-04-08 12:53

總統府11日開記者會 宣布陳菊接府秘書長

2018-04-08 12:35

周玉蔻爆料 蔡英文證實下周三宣布陳菊接總統府秘書長

2018-04-08 11:34

台史邦交悠久 前大使：蔡總統出訪助邦誼發展

2018-04-08 09:12

選戰老面孔遭譏回鍋肉 藍：回鍋非壞事

2018-04-08 08:50

孫大千：美中貿易戰直球對決 台灣變夾心餅乾

2018-04-08 08:18

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

發揮女力小民參政 歐巴桑進擊護家國

2018-04-02 16:35

LINE起台泰 童振源大搞網紅外交

2018-04-02 16:33

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

因為他們結婚 讓馬英九、王金平同桌

2018-04-08 20:38

孫大千邀柯文哲加入「十五不」選舉改革

2018-04-08 10:20

獨／綠高層拿蘇侯民調 勸進蘇貞昌力保新北市

2018-04-08 11:17

誰選新北市長？扁嗆：民進黨選對會召集人是哪一派系

2018-04-08 20:58

高市府證實陳菊接府秘書長 陳菊：感謝高雄栽培支持

2018-04-08 14:48

迎娶律師嬌妻 洪孟楷：以後北海岸也會是我服務的地方

2018-04-09 01:03

連假塞車交通部如何神解套 學者：這三招砍掉重練

2018-04-08 12:18

海基、海協兩會復談多虧他 蕭萬長在博鰲為何這麼重要？

2018-04-09 08:00

清明連假史上最塞 學者：老招沒用，砍掉重練吧

2018-04-08 13:32

藍營傳有人想「倒丁」? 郝龍斌：謠言、空穴來風

2018-04-08 15:37

高志鵬：新北如果選輸黨主席要辭職

2018-04-08 12:27

車潮「圍城」 宜蘭餐旅生意轉衰

2018-04-09 00:24

冷眼集／選戰熱炒回鍋肉 選民真的會喜歡？

2018-04-08 13:29

史上最塞清明 高公局給理由…都怪國道事故多

2018-04-09 00:08

陳菊今會蘇貞昌...蔡：17日前公布新北市長提名人

2018-04-08 23:43

新聞眼／蘇貞昌民調衝衝衝 吳秉叡出局

2018-04-08 23:47

數量增加 台灣獼猴最快年中從保育類降為一般類

2018-04-08 21:49

不看好蘇貞昌回鍋 藍委：選輸一世英明毀於一旦

2018-04-08 11:55

潛艦國造雖邁進一步 學者憂心後續考驗

2018-04-08 15:24

備戰新北 藍：侯友宜領先但不掉以輕心

2018-04-08 15:28

柯文哲嗆要選公布帳戶 丁守中酸：這不是應盡本分嗎？

2018-04-08 12:39

深澳電廠優先？ 象鼻岩畫入保護區卡住了

2018-04-08 21:59

總統府11日開記者會 宣布陳菊接府秘書長

2018-04-08 12:35

獼猴量增傷農 擬從保育類除名

2018-04-08 23:13

搶花蓮縣長 傳民進黨劉曉玫出線戰徐榛蔚

2018-04-08 16:34

韓國瑜今宣布參選高雄市長

2018-04-09 00:00

周玉蔻爆料 蔡英文證實下周三宣布陳菊接總統府秘書長

2018-04-08 11:34

民進黨北市長提人？周偉航：請公布黨內政客名單

2018-04-09 08:18

即將收假 中午國道車潮現

2018-04-08 12:51

哭到被喪家勸節哀 跪爬抱棺陪守靈…民代「服務」他最狂

2018-04-09 10:00

塞車掃興…花蓮觀光隱憂 遊客退房

2018-04-09 00:17

獼猴降級一般類…果農叫好 保育人搖頭

2018-04-08 23:16

陳菊允接府秘書長 國親市議員盼給說明

2018-04-08 22:28

吳碧珠放棄連任？ 藍北市議長面臨保衛戰

2018-04-08 23:40

看懂這盤棋…綠新北議員選邊站 攸關派系生死戰

2018-04-08 23:54

新北市長選戰…游下蘇上 藍繃更緊

2018-04-08 23:57

孫大千：過勞、低薪都解決不了 還談什麼台獨？

2018-04-09 08:14

馬英九訪美 史丹福演講並訪特斯拉

2018-04-08 12:53

姚人多回應黃國昌 檢驗政治人物應用相同標準

2018-04-09 09:12

提名保衛戰...5綠委簇擁游錫堃陪登硬漢嶺

2018-04-08 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top