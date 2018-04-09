民進黨北市長提人？周偉航：請公布黨內政客名單

2018-04-09 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



民進黨在年底台北市長選舉是否提名自己人，還是要禮讓現任市長柯文哲，輔大助理教授周偉航在臉書粉絲頁「特急件小周的人渣文本」貼文表示，民進黨在台北要提人也不是不行，但必須回應兩個系列問題，一是誰反對同婚、二是黨內哪些政客屈服工商大老，強對勞基修法，喊喊台獨就叫理念是不是？一堆對台灣有深摯情感的垃圾。

貼文指出，民進黨當然可以也應該在台北提市長候選人，但不管提誰，我認為他都必須回應兩個系列的問題。

第一，反對同性婚姻的中南部綠色大老到底有些什麼人，他們以什麼方式提出關說，民進黨內又有什麼政客選擇向這些傢伙屈服，進而阻撓立法的進程。

反同很可恥嗎？我覺得不可恥啊，民進黨台北市長候選人不公開帳目沒關係，就公開人名，關說時間地點，交換條件。

第二，勞基法再修法過程中，又到底有什麼工商界大老提出關說，民進黨內又有什麼政客選擇向這些傢伙屈服，進而強推修法。

再修勞基法很可恥嗎？我覺得不可恥啊，民進黨台北市長候選人不公開帳目沒關係，就公開人名，關說時間地點，交換條件。

他貼文指出，出來是為了代表理念是不是？讓大家看一下民進黨的理念長什麼樣子嘛，看看你是不是比連勝文更耐打嘛。喊喊台獨就叫理念是不是？