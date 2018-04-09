迎娶律師嬌妻 洪孟楷：以後北海岸也會是我服務的地方

2018-04-09 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨發言人洪孟楷昨晚（8日）在台北寒舍艾美酒店迎娶交往兩年多，外貌與黨中央委員連勝文妻子蔡依珊神似的蘇姓律師女友。洪孟楷致詞時也鬆口表示，「以後北海岸也會是我服務的地方」，暗示將接起母親、前立委郭素春棒子，投入未來北海岸選戰。

由於洪孟楷目前戶籍位於新北市林口區，知情人士表示，洪確實評估2020年爭取國民黨提名參選新北市第一選區（淡水、泰山、林口、三芝、石門、八里）立委。

洪孟楷表示，感謝父親洪璽曜（前台鹽董事長）與母親郭素春一直以來的指導，也感謝所有過去郭素春有服務過、或幫忙過郭素春的人，「孟楷現在的黨籍與戶籍也都在新北市，以後北海岸也會是我服務的地方」，希望大家以後也繼續給他指導。

洪孟楷也特別點名包含國民黨前、後任黨主席洪秀柱與吳敦義，前行政院長江宜樺，前嘉義市長黃敏惠與連勝文等人過去的提攜，讓他今天能有表現空間。

話鋒一轉，洪孟楷也哽咽感謝岳父母，謝謝他們把妻子教的這麼好；還與新婚妻子喊話，「謝謝願意成為我的妻子」，以後「辛苦的事我來做，開心幸福的事由妳先享受」，會永遠愛她。

只不過洪孟楷致詞過程，妻子始終保持淡淡甜笑，反而是洪孟楷多次感性哽咽，與一般婚禮多是女方哭成淚人兒大相逕庭，讓台下親友戲稱，「其實今天嫁的是孟楷吧！」

洪秀柱致詞時則大開洪孟楷玩笑，表示洪孟楷口才再好，但妻子為執業律師，以後回家還是要乖一點。

與郭素春私交甚篤的洪秀柱還爆料，有一次她上完Call In節目，洪孟楷朋友就跟洪孟楷說，「昨天看到你媽在電視上」，讓洪孟楷一頭霧水，追問才知道原來朋友以為洪秀柱與洪孟楷都姓洪，又想說洪孟楷的媽媽是立法委員，就把兩個人搞錯了。