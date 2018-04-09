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迎娶律師嬌妻 洪孟楷：以後北海岸也會是我服務的地方

2018-04-09 01:03聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨發言人洪孟楷昨晚（8日）在台北寒舍艾美酒店迎娶交往兩年多，外貌與黨中央委員連勝文妻子蔡依珊神似的蘇姓律師女友。洪孟楷致詞時也鬆口表示，「以後北海岸也會是我服務的地方」，暗示將接起母親、前立委郭素春棒子，投入未來北海岸選戰。

由於洪孟楷目前戶籍位於新北市林口區，知情人士表示，洪確實評估2020年爭取國民黨提名參選新北市第一選區（淡水、泰山、林口、三芝、石門、八里）立委。

洪孟楷表示，感謝父親洪璽曜（前台鹽董事長）與母親郭素春一直以來的指導，也感謝所有過去郭素春有服務過、或幫忙過郭素春的人，「孟楷現在的黨籍與戶籍也都在新北市，以後北海岸也會是我服務的地方」，希望大家以後也繼續給他指導。

洪孟楷也特別點名包含國民黨前、後任黨主席洪秀柱與吳敦義，前行政院長江宜樺，前嘉義市長黃敏惠與連勝文等人過去的提攜，讓他今天能有表現空間。

話鋒一轉，洪孟楷也哽咽感謝岳父母，謝謝他們把妻子教的這麼好；還與新婚妻子喊話，「謝謝願意成為我的妻子」，以後「辛苦的事我來做，開心幸福的事由妳先享受」，會永遠愛她。

只不過洪孟楷致詞過程，妻子始終保持淡淡甜笑，反而是洪孟楷多次感性哽咽，與一般婚禮多是女方哭成淚人兒大相逕庭，讓台下親友戲稱，「其實今天嫁的是孟楷吧！」

洪秀柱致詞時則大開洪孟楷玩笑，表示洪孟楷口才再好，但妻子為執業律師，以後回家還是要乖一點。

與郭素春私交甚篤的洪秀柱還爆料，有一次她上完Call In節目，洪孟楷朋友就跟洪孟楷說，「昨天看到你媽在電視上」，讓洪孟楷一頭霧水，追問才知道原來朋友以為洪秀柱與洪孟楷都姓洪，又想說洪孟楷的媽媽是立法委員，就把兩個人搞錯了。

洪秀柱說，得知洪孟楷朋友這件事後，她就跟郭素春說，「妳是他的娘，我是他的媽」，所以今天兩個人的兒子娶媳婦，她一定要來祝福。

國民黨發言人洪孟楷昨晚在台北寒舍艾美酒店迎娶交往兩年多，外貌與黨中央委員連勝文妻...
國民黨發言人洪孟楷昨晚在台北寒舍艾美酒店迎娶交往兩年多，外貌與黨中央委員連勝文妻子蔡依珊神似的蘇姓律師女友時鬆口表示，「以後北海岸也會是我服務的地方」。記者周志豪／攝影
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國民黨發言人洪孟楷昨晚在台北寒舍艾美酒店迎娶交往兩年多，外貌與黨中央委員連勝文妻...
國民黨發言人洪孟楷昨晚在台北寒舍艾美酒店迎娶交往兩年多，外貌與黨中央委員連勝文妻子蔡依珊神似的蘇姓律師女友時鬆口表示，「以後北海岸也會是我服務的地方」。圖／洪孟楷提供
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