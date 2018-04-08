陳水扁的「新勇哥物語」進駐臉書粉絲專頁

2018-04-08 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁常和朋友在line群組分享自己對許多人、事的看法，他的line友們知道「新勇哥物語」就是扁以虛擬人物發抒自己心情、意見的園地；現在，「新勇哥物語」多了臉書粉絲專頁，最早的一篇po文是4月2日的「新勇哥物語-62」。

「新勇哥物語」臉書粉絲專頁的大頭貼照是設計過的圖像，主圖像是陳水扁任總統時養的狗狗「勇哥」，文字除了「新勇哥物語」，還加了「戲無真言」4字。