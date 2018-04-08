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影╱因為他們結婚 竟讓馬英九、王金平同桌

陳水扁的「新勇哥物語」進駐臉書粉絲專頁

2018-04-08 21:32聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁常和朋友在line群組分享自己對許多人、事的看法，他的line友們知道「新勇哥物語」就是扁以虛擬人物發抒自己心情、意見的園地；現在，「新勇哥物語」多了臉書粉絲專頁，最早的一篇po文是4月2日的「新勇哥物語-62」。

「新勇哥物語」臉書粉絲專頁的大頭貼照是設計過的圖像，主圖像是陳水扁任總統時養的狗狗「勇哥」，文字除了「新勇哥物語」，還加了「戲無真言」4字。

此臉書粉絲專業po了扁最近穿了為凱達格蘭基金會今年感恩募款餐會推出的Ｔ恤，本月7日陳水扁為喜樂島聯盟成立大會錄影致詞的影片也在其中。

陳水扁的「新勇哥物語」本來只在與朋友line群組中發表，現在在臉書設了粉絲專頁。...
陳水扁的「新勇哥物語」本來只在與朋友line群組中發表，現在在臉書設了粉絲專頁。圖／翻攝臉書「新勇哥物語」
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