影╱因為他們結婚 讓馬英九、王金平同桌

2018-04-08 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



台視主播何庭歡與風傳媒記者羅暐智今晚在國賓飯店宴客，席開60桌。前總統馬英九、前立法院長王金平、國民黨主席吳敦義都是座上賓，眾官雲集，場面浩大。

新北市長朱立倫、新黨主席郁慕明國民黨副主席郝龍斌以及前國民黨主席洪秀柱也受邀出席給新人祝福，並同坐主桌。

馬英九致詞表示，他先前聽說這對新人認識「是因為我的案子」（特別費案），這種感覺有點奇特，他也虧新郎，利用職權來追新娘。馬英九拿出他過去常用的的「結婚考古題」，詢問新郎是不是結婚以後太太永遠不會錯，新郎馬上說是，但馬英九酸新郎，雖然答覆得很爽快但表情很無奈。

王金平致詞說，這婚禮很特別，「有幾位主席來一起觀禮大概不多」（指國民黨前後任主席）。王金平也告訴新人，婚姻就是感情加上責任，這是要使用結婚證書的重大意義，盼新人雙方互相疼惜互相愛護，共同建立美好的家庭，「希望你們珍惜這份姻緣，我會天天看著你，也會天天祝福你」。

新北市長朱立倫和前國民黨主席洪秀柱則爆料，他們曾經都找過新郎當他們的發言人，但都遭拒絕。朱立倫說，新北市府最大的特點就是美女如雲，但新郎都拒絕了，那表示各種利誘、色誘都無法成功，「暐智心智非常鎮定，請庭歡可以放心。」