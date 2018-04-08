公布選舉帳戶再掀波 北市府盼勿轉移焦點

2018-04-08 13:56 中央社 台北8日電



民進黨立委姚文智今天要求，台北市長柯文哲說明清楚2014年市長選舉時的捐款內容，只要說明清楚，選舉的帳戶要怎麼公布，都奉陪到底。北市府表示，勿轉移焦點。

表態爭取參選台北市長的姚文智今天舉行台北大中央公園創意徵件活動頒獎記者會，回答柯文哲昨天呼籲角逐年底市長選舉的所有參選人比照辦理，都公開自己的選舉帳戶，姚文智對此表示歡迎。

姚文智並拿出一份媒體報導指出，最啟人疑竇的一件事情是上次市長選舉柯文哲的所有政治獻金收支，總收入有新台幣1億4000萬，營利事業捐贈收入只有864萬，占全數募款經費6%，其中上市公司只有一家捐款，只有36萬元。

姚文智說，過去大家都相信柯文哲的經費都是來自於民間的捐款，不和財團掛勾，不過如今看到柯文哲的上市公司捐款比例這麼低，根本就不符合常理，選舉那麼忙碌又跟頂新又和遠東集團董事長徐旭東見面，見面卻沒捐款，啟人疑竇，柯文哲要說清楚。

他向柯文哲喊話：「你選前的行程要不公布？有沒有捐款要不要公布？申報到哪裡要不要公布？柯市長請你把這些都公布後，接下來的選舉，我們完全奉陪。」

台北市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲市長於2014年競選台北市長時，競選期間的收入、支出之費用曾召開三次記者會對外說明，同時詳實申報，也經過時任總幹事的姚立明確認，因此已說明的非常清楚，盼外界勿再轉移焦點。