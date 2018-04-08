馬英九訪美 史丹福演講並訪特斯拉

2018-04-08 12:53 中央社 台北8日電



前總統馬英九應史丹福大學民主、發展暨法治中心主任福山邀請，9日將搭機赴美訪問，除在史丹福大學發表專題演講外，並將參訪電動車廠特斯拉與Google總部，預計14日返台。

根據馬英九辦公室提供資料，馬英九明天深夜搭機飛往美國舊金山，當地時間9日晚上抵達後，10日安排參訪中國城，到國父銅像獻花並與當地僑胞、僑領會面，晚間出席僑宴。

馬英九2006年曾以國民黨主席身分訪美，當時曾參加史丹福大學胡佛研究所的國民黨檔案與兩蔣日記公開儀式；馬英九這次訪美，11日除參觀史丹福大學並與華人學生座談外，也特別安排到胡佛研究所看兩蔣日記。

馬英九11日下午將在史丹福大學針對兩岸關係、東亞情勢及台灣民主現況發表專題演講，會後與福山（Francis Fukuyama）、史丹福大學教授戴蒙（LarryDiamond）對談。

馬英九12日參訪特斯拉（Tesla）、Google總部等科技公司後，晚間出席僑宴，13日凌晨搭機，預計14日清晨抵達桃園機場。

馬英九於民國105年5月卸任後，105年11月首度出訪馬來西亞，二度出訪是106年2月，應美國智庫及學術機構邀請，訪問紐約、波士頓和華盛頓；馬英九第三度出訪是106年11月訪問美國洛杉磯。這次訪問舊金山是馬英九卸任後第四度出訪。