總統府11日開記者會 宣布陳菊接府秘書長

2018-04-08 12:35 中央社 台北8日電



高雄市長陳菊。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 總統府將在11日舉行記者會，宣布由高雄市長陳菊接任總統府秘書長。

陳菊接任府秘書長傳言不斷，名嘴周玉蔻今天在臉書爆料指出：「蔡總統剛剛在『新聞面對面』節目專訪中証實，下週三召開記者會，宣布總統府秘書長由菊姐接任。」

府方人士證實，總統蔡英文的確在專訪中提到這件事，蔡總統將在17日出訪非洲友邦史瓦濟蘭，因此要在總統出訪前確定秘書長的人事，總統府三長分別是陳菊、兩位副秘書長劉建忻、姚人多。