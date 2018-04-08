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總統府11日開記者會 宣布陳菊接府秘書長

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周玉蔻爆料 蔡英文證實下周三宣布陳菊接總統府秘書長

2018-04-08 11:34聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

周玉蔻。 本報系資料照／記者許正宏攝影
周玉蔻。 本報系資料照／記者許正宏攝影
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高雄市長陳菊昨陪同民進黨台北市議員梁文傑掃街拜票，受訪時被問到何時接任總統府秘書長，她表示，有新消息一定很快對外界說明。不過資深媒體人周玉蔻剛剛在臉書爆料，蔡英文總統稍早在政論節目專訪中證實，下周三將召開記者會，宣布總統府秘書長由菊姐接任。

總統府民進黨陳菊
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