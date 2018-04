台史邦交悠久 前大使:蔡總統出訪助邦誼發展

2018-04-08 09:12 中央社 台北8日電



總統蔡英文4月下旬將首訪非洲友邦史瓦濟蘭。前駐史瓦濟蘭大使趙麟表示,台史兩國邦誼悠久,今年適逢兩國建交50週年、史王50歲生日、史國獨立50週年;蔡總統出訪將有助邦誼充實發展。

於2006年到2009年擔任駐史瓦濟蘭大使的趙麟接受中央社記者訪問時表示,「史瓦濟蘭跟我們的邦交很悠久」,雙邊關係密切。史瓦濟蘭於1968年9月6日獨立建國,當天即與中華民國建交。

當年趙麟派駐史國時,見證雙邊建交40週年。今年是建交50週年、史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世(MswatiIII)50歲生日、史瓦濟蘭獨立50週年,他說,「比40週年意義更大」。

趙麟回憶,派駐史瓦濟蘭期間,史國國王曾兩度到他的官舍共進晚餐;在餐桌上,史王曾表示,「我們的邦交,不僅是年年延續,而是代代相傳」(Ourdiplomatic ties will last not only for years tocome, but for generations to come.)。

談到台史雙邊關係,趙麟說,他相信台史邦交永久。史王很支持台灣,並曾多次來訪,包括2016年來台參加蔡總統就職典禮。

他表示,蔡總統出訪史國,對兩國邦交的穩固與繼續充實發展,「當然一定有很大的幫助」。

蔡總統將於4月17日到21日拜訪非洲友邦史瓦濟蘭。除了參加慶典行程,蔡總統還將參訪台灣醫療團隊的醫院、訪視國合會在史國推動的技職教育、職業訓練、農業合作等執行情形。

此外,中國大陸近年積極透過企業投資深化和非洲關係,是否對台史關係產生影響?跟中國相比,台灣的優勢為何?趙麟說,他派駐史國時,史國內部就有一些親中聲音。有鑑於此,他當時多次在不同場合表示,「台灣雖小,但我們的心很大」,台灣也從來沒有讓史國失望過。

他指出,台灣的農耕隊在史國耕耘多年,後來也設立台灣醫療團;除了醫療,台灣也提供職業訓練與資通訊方面的協助,幫助當地經濟發展。中國大陸雖然有重金的誘惑,但台灣有的是誠意。

趙麟在史瓦濟蘭期間力推「草根外交」。他不單是跟國王交朋友,也常下鄉跟當地民眾打成一片;他親力親為、言出必行的行事風格,贏得當地人為他取了一個封號「mashesha」,意思是「快速先生」。

對台灣在當地推動的援助計畫,他常常親自到現場,了解執行的情況,即便是交通不便的地方,也是如此。同時,他也曾隨台灣醫療團下鄉義診,看到一名膝蓋疼痛的老婦人,他就主動幫忙,為她擦藥,這一幕被當地媒體捕捉到,登上隔天的報紙。

趙麟表示,他常跟當地民眾說,他代表的是台灣的聲音、代表的是台灣的愛(from Taiwan with love),期盼雙邊關係永續發展。