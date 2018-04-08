選戰老面孔遭譏回鍋肉 藍：回鍋非壞事

2018-04-08 08:50 中央社 台北8日電



年底縣市長選戰，中國國民黨在澎湖縣、嘉義市、新竹市提名前縣長、前市長參選，遭譏「回鍋肉」；國民黨認為，回鍋不是壞事，最重要是他們民調勝出獲認同，且過去政績受肯定。

國民黨提名賴峰偉角逐年底澎湖縣長；賴峰偉1997年底就曾代表國民黨征戰並當選澎湖縣長，2001年競選連任時，擊敗當時對手、也就是現任澎湖縣長陳光復，順利連任。當了兩任、8年的縣長，時隔10幾年，主客易位，賴峰偉準備年底對決尋求連任的陳光復。

「一開始確實有回鍋肉的說詞，不過，我過去政績無法抹滅，澎湖鄉親要我回來」，賴峰偉告訴中央社記者，他原先以為過了10幾年，澎湖鄉親忘了他，沒想到民調結果，他贏陳光復10幾個百分點，讓他毅然決然回澎湖參選。

如何回應民眾世代交替、換人做做看的期待？賴峰偉表示，他會給年輕人發揮空間，盡量培養年輕人承擔建設家鄉重責；希望澎湖能在他重新領航下，重返過去榮耀。

同樣回鍋參選的前新竹市長許明財，2009年獲國民黨提名參選新竹市長並當選，不過2014年尋求連任，卻以1014票敗給民進黨提名的林智堅；許明財捲土重來，參加新竹市長國民黨內初選，民調勝出，年底將再次對決林智堅。

「回鍋不是壞事，是好事；回鍋肉很香，可以好好炒一鍋好吃的回鍋肉，分享給大家」，許明財告訴中央社記者，年齡或回鍋都不是問題，最重要是有經驗、新思維，可以注意到應該注意的地方。

獲國民黨提名，年底將征戰嘉義市的黃敏惠，2005年曾代表國民黨參選嘉義市長並當選，是嘉義市升格省轄市後首位國民黨籍市長；2009年成功連任。

黃敏惠表示，過去縱使曾參選過，但這次考驗更為嚴峻，因為時空背景完全不同；為什麼她要再投入嘉義市長選舉，只有一個原因，「因為我愛嘉義市」，希望讓嘉義市更進步。

黃敏惠在臉書發文說，最近常有回鍋肉的講法。不好的食物吃一口都嫌多，也只有好菜才能讓大家一再品嘗與回味，「每一個媽媽們，都有屬於自己的回鍋肉食譜」。

國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢說，許明財、賴峰偉、黃敏惠都分別經由黨內初選或整合民調，脫穎而出，民調居領先優勢，代表他們獲得認同。

李明賢認為，新人有新人優點，老將回歸有優勢、也有包袱，「回鍋不是壞事」，最重要是重新包裝，將他們當年政績與對手相比，一定能得到民眾認同。