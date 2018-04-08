孫大千：美中貿易戰直球對決 台灣變夾心餅乾

2018-04-08 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



美中貿易戰一觸即發，前立委孫大千今表示，號稱G2的美中兩大高手將要在全球擂台上一決勝負，台灣不可避免的將會成為中美博奕棋盤上的「夾心餅乾」。

孫大千表示，美中雙方已經擺好架勢，準備要大幹一場了，不過從目前所公布的清單項目，不難發現，彼此的策略和目的並不相同。川普打的算盤是「以戰逼和」，而習近平則是下定決心要「以戰止戰」。也就是說，這一場貿易戰可以視為美中兩強在這段期間之內，從先前的區域軍事布局，到後來的國際政治角力，最終登場的「直球對決」。

孫大千指出，事實上，中共軍機的大舉出海，或是航母遼寧艦頻頻航經台灣，這些過去極少發生的軍事行動，與其說是用來威嚇台灣人民，不如說是展現實力給美國看的。

因為，對台灣人民來說，中共的軍力展示根本早已習慣，比起1996年飛彈危機來說，軍機和航母真的只是小case，實在不算什麼。所以，中共海空軍的演訓行動，目的在於挑戰美國在太平洋第一島鏈的封鎖線，向美方嗆聲的意味濃厚。

孫大千也說，當然美國為了以牙還牙，開始全面拉抬台美關係，不管是「台旅法」或是「境外通關」，簡直可以比美「年終大放送」。藉此對中共施加壓力，還以顏色。然而，值得我們警覺的是，當面臨到實質的貿易利益時，美國政府卻並未將台灣納入第一波鋼鋁關稅的豁免名單之中。尤其是此項課稅對台灣經濟衝擊極為嚴重，美國與台灣的夥伴關係的緊密程度可見一斑。

孫大千說，台灣在川普政府的眼中究竟是親密的盟友，還是手中的棋子呢？鋼鋁關稅的第二波豁免名單將是重要的指標。倘若還要台灣以開放美豬做為交換，台灣人民就更應認清川普的商人性格。如此一來，在美中雙方不斷升高對立的情況下，台灣將被置於一個尷尬的角色。如何能夠左右逢源，獲得最佳利益，而不是左右為難，遭到池魚之殃，將要考驗民進黨政府的智慧了。