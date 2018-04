陳時中:即使未獲邀請 也不缺席WHA

2018-04-08 00:21 聯合報 記者 陳雨鑫 、鄭媁/台北報導



衛福部長陳時中昨天參與活動時,特別強調接下來就算沒有獲得邀請,也會到場參與WHA。 記者陳雨鑫/攝影

世界衛生大會(WHA)下月中旬在日內瓦舉行,我國至今仍未接獲邀請函。外交部昨天表示,已正式洽請友邦向世界衛生組織(WHO)提案,友邦已陸續致函WHO幹事長譚德塞,並要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案,列入今年WHA議程。

外傳今年台灣再獲邀請函機率「微乎其微」,但衛福部長陳時中表示,今年WHA主題為「全民健康覆蓋率」(Universal Health Coverage),台灣一直是先行者,願將健保經驗與世界分享,即使未獲邀請函,也將前往日內瓦,不會缺席。

衛福部國合組技監許明暉說,已定好前往日內瓦的機票及飯店,台灣今年訴求的主軸為「Health For All - Taiwan Can Help」,WHA過往通常以單一疾病作為主題,今年以全民健康覆蓋率為主軸,凸顯健康為全球人民的基本人權,WHA不該因政治力拋棄台灣,忽視台灣人民的基本權利。

陳時中說,台灣參與WHA頻遭政治打壓,不僅他忿忿不平,整個台灣都忿忿不平。陳時中說,目前正在積極委請友邦向WHA秘書處提案,希望今年可以重新參與世衛大會。