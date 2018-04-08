促轉會委員名單／綠委盼藍別杯葛 藍委批黨政色彩濃

2018-04-08 00:21 聯合報 記者鄭媁／台北報導



圖為去年表決促轉條例時，國民黨團在立法院內抗議情景。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院昨天公布促進轉型正義委員會三名專任委員，民進黨團總召柯建銘說，這些人都是合適的人選，盼國民黨不要杯葛；國民黨立法院黨團書記長李彥秀認為，名單內有人的政黨色彩濃厚，過度個人主觀意見，無助於和解共生。

李彥秀表示，促轉會如果不是以真相和解為出發，最後的結果就是淪為政治鬥爭的工具；這些被提名人過去對於轉型正義的發言，都以個人經歷為出發點，恐怕沒有整體關照歷史的高度；未來審查時，會針對被提名人過去言行，以及個案如何處理來詢問，以了解被提名人對促轉的態度。

國民黨立委陳學聖表示，從這次名單的人選可看出，促轉會要做的不會是真正轉型正義，只是要激起另一方被打壓、並由執政者主導，詮釋新的歷史觀。

柯建銘說，人事同意權送進立法院後，會按照程序安排，希望國民黨也能夠在歷史關鍵時刻共同面對，平常心看待轉型正義，不要杯葛，這對國民黨來說是坦然面對的時刻，才能重新站立起來。

時代力量立黨團總召徐永明說，專任委員沒有太大爭議，也各有專長及代表性，過去對轉型正義都有一定程度的努力，只是「專任委員看來都比主委（黃煌雄）適任，這是怎樣的邏輯？」

親民黨團總召李鴻鈞說，促轉的原則是，該還原歷史真相，就還原歷史真相，但應該放下仇恨，仇恨心態就到此為止，大家要往前看。