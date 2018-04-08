提名楊翠、葉虹靈、彭仁郁 促轉會委員9人名單到位

2018-04-08 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



文學家楊逵孫女、東華大學華文系副教授楊翠獲提名促進轉型正義委員會專任委員。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院昨天公布「促進轉型正義委員會」委員名單，將提名東華大學華文學系副教授楊翠、民間真相與和解促進會前執行長葉虹靈，以及中研院民族所副研究員彭仁郁擔任專任委員。其中，楊翠是台灣文學及社會運動前輩楊逵的孫女，也是當年發起「占領行政院」太陽花學運領袖魏揚的母親。

促轉條例規定，促轉會置委員九人，由行政院長提名經立法院同意後任命。日前公布的名單，包括促轉會主委黃煌雄、副主委張天欽、兼任委員高天惠、尤伯祥、許雪姬、花亦芬，現在九位被提名人全部到位，行政院明天將送請立法院行使人事同意權。

行政院長賴清德指出，欠缺真相和正義就難以和解，這是轉型正義的基本原則，國際間對轉型正義的定義包含「促進真相」、「正義」、「賠償」與「保證不再發生」的四大面向，這些面向都已融入促轉條例；行政院提名的正副主委及委員，對於轉型正義這四項面向都有堅定的信念，一定可以做出成績。

行政院發言人徐國勇也說，促轉會組成有三大特色，專業性方面，橫跨政治學、法學、社會學、歷史學、文學、神學及心理學的專業者。跨世代方面，「促轉會正副主委及委員被提名人年齡橫跨卅幾歲（葉虹靈）到七十幾歲（黃煌雄）、從戰前到戰後的不同世代」；跨黨派方面，被提名人包含無黨籍、社會民主黨及民進黨。

徐國勇轉述說，賴清德認為，楊翠對上一世代長輩所承受的苦難有深刻理解，願意跟年輕世代互動交流；期待有楊翠的參與，促轉會能帶領台灣的年輕人，一起認識過去的歷史，打造台灣人共同的未來。

【記者陳宛茜／台北報導】「對我來說，促轉會是台灣當前最重要的工作。」東華大學華文系副教授楊翠獲提名促轉會專任委員，她認為，台灣目前最需要的是檢視過去、在現在和解，找到未來的方向。

楊翠說，「過去我總是在體制外批判，發現世界不曾改變」。這次決定走進體制內，「試試看改變的可能」。

談到加入促轉會後的工作，楊翠認為有三項任務。一是「如何處理二二八和白恐的歷史檔案」，希望歷史檔案最後能全面公開；二是「研究當年的加害結構和機制如何建立」，必須先完成此一基礎，才能知道「如何面對」以及討論責任歸屬；三是「如何面對威權象徵」，包括中正紀念堂與鈔票錢幣等。