親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
潛艦國造美助威
美麗深澳的明天
中興新村求轉型
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

提名楊翠、葉虹靈、彭仁郁 促轉會委員9人名單到位

2018-04-08 00:21聯合報 記者林河名／台北報導

文學家楊逵孫女、東華大學華文系副教授楊翠獲提名促進轉型正義委員會專任委員。 圖／...
文學家楊逵孫女、東華大學華文系副教授楊翠獲提名促進轉型正義委員會專任委員。 圖／聯合報系資料照片
分享

行政院昨天公布「促進轉型正義委員會」委員名單，將提名東華大學華文學系副教授楊翠、民間真相與和解促進會前執行長葉虹靈，以及中研院民族所副研究員彭仁郁擔任專任委員。其中，楊翠是台灣文學及社會運動前輩楊逵的孫女，也是當年發起「占領行政院」太陽花學運領袖魏揚的母親。

促轉條例規定，促轉會置委員九人，由行政院長提名經立法院同意後任命。日前公布的名單，包括促轉會主委黃煌雄、副主委張天欽、兼任委員高天惠、尤伯祥、許雪姬、花亦芬，現在九位被提名人全部到位，行政院明天將送請立法院行使人事同意權。

行政院長賴清德指出，欠缺真相和正義就難以和解，這是轉型正義的基本原則，國際間對轉型正義的定義包含「促進真相」、「正義」、「賠償」與「保證不再發生」的四大面向，這些面向都已融入促轉條例；行政院提名的正副主委及委員，對於轉型正義這四項面向都有堅定的信念，一定可以做出成績。

行政院發言人徐國勇也說，促轉會組成有三大特色，專業性方面，橫跨政治學、法學、社會學、歷史學、文學、神學及心理學的專業者。跨世代方面，「促轉會正副主委及委員被提名人年齡橫跨卅幾歲（葉虹靈）到七十幾歲（黃煌雄）、從戰前到戰後的不同世代」；跨黨派方面，被提名人包含無黨籍、社會民主黨及民進黨。

徐國勇轉述說，賴清德認為，楊翠對上一世代長輩所承受的苦難有深刻理解，願意跟年輕世代互動交流；期待有楊翠的參與，促轉會能帶領台灣的年輕人，一起認識過去的歷史，打造台灣人共同的未來。

【記者陳宛茜／台北報導】「對我來說，促轉會是台灣當前最重要的工作。」東華大學華文系副教授楊翠獲提名促轉會專任委員，她認為，台灣目前最需要的是檢視過去、在現在和解，找到未來的方向。

楊翠說，「過去我總是在體制外批判，發現世界不曾改變」。這次決定走進體制內，「試試看改變的可能」。

談到加入促轉會後的工作，楊翠認為有三項任務。一是「如何處理二二八和白恐的歷史檔案」，希望歷史檔案最後能全面公開；二是「研究當年的加害結構和機制如何建立」，必須先完成此一基礎，才能知道「如何面對」以及討論責任歸屬；三是「如何面對威權象徵」，包括中正紀念堂與鈔票錢幣等。

分享

轉型正義
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

蔡總統：做好轉型正義 落實3大任務

2018-04-08 00:21

「白色恐怖受精卵」 楊翠：促轉會是台灣最重要工作

2018-04-07 22:34

陳時中：即使未獲邀請 也不缺席WHA

2018-04-08 00:21

扁錄影挺喜樂島 中監蒐集資料中

2018-04-08 00:21

促轉會委員名單／綠委盼藍別杯葛 藍委批黨政色彩濃

2018-04-08 00:21

觀察站／蔡英文的釐清責任vs.黃煌雄的伸張公義

2018-04-08 00:21

「阿輝伯」關心陳菊接總統府祕書長：任重道遠

2018-04-07 22:49

修公投法？ 扁：除非群眾運動給蔡政府壓力

2018-04-07 19:49

傳接任國民黨副主席？江宜樺：完全空穴來風

2018-04-07 18:41

兒子魏揚當年發起占領行政院 楊翠今被提名促轉會委員

2018-04-07 17:53

葉菊蘭：言論自由面臨中國霸權的威脅

2018-04-07 17:48

悼念鄭南榕 賴揆：守護言論自由人人有責

2018-04-07 17:20

嘆取消18％遭林濁水酸沒志氣 蔡丁貴：你才要骨氣點

2018-04-07 15:54

江宜樺：民間交流更重要 兩岸要找出第三條和平道路

2018-04-07 15:40

鄭南榕追思會民眾闖入抗議 家屬罵：總統維安在做什麼

2018-04-07 15:27

扁又以錄影方式現身 中監：已蒐集資料進行了解

2018-04-07 15:14

拆拒馬找蔡政府麻煩？柯文哲：該拆就要拆

2018-04-07 13:30

台灣參與WHA遭打壓 陳時中：沒獲邀請也要去

2018-04-07 13:30

明年推獨立公投 林濁水：要民眾「顯性台獨」很難

2018-04-07 13:30

喜樂島聯盟成軍 扁用「影片」挺台獨

2018-04-07 13:30

楊逵孫女 出任促轉會專任委員

2018-04-07 13:30

促轉會3專委名單公布 蔡：轉型正義還沒完成

2018-04-07 13:28

喜樂島聯盟推獨立公投 李登輝：用台灣的名字走向世界

2018-04-07 13:27

不滿侯友宜救援說 鄭南榕遺孀葉菊蘭：對家屬二度傷害

2018-04-07 13:06

影／蔡英文追思鄭南榕 遭大觀自救會鬧場

2018-04-07 12:55

獨派推獨立公投 張葉森：綠執政不佳 讓台獨表態下降

2018-04-07 12:47

獨派推獨立公投 林濁水：民進黨現在是隱性台獨

2018-04-07 12:42

促轉會3專任委員 楊翠、葉虹靈、彭仁郁出任

2018-04-07 12:10

鄭南榕29周年追思會 蔡英文：轉型正義還沒完成

2018-04-07 11:58

許景河：侯友宜逼鄭南榕自殺 應受最嚴厲譴責

2018-04-07 11:20

鄭南榕29周年追思 蔡英文致詞遭抗議民眾打斷

2018-04-07 11:19

拆立院拒馬找政府麻煩？ 柯文哲：該拆就拆

2018-04-07 10:53

七成青年願為台而戰？ 孫大千：假議題

2018-04-07 10:14

喜樂島聯盟成立 李登輝演講丶扁錄影祝賀

2018-04-07 10:12

馬英九和陳水扁的潮T差異 徐巧芯：前者為人、後者為己

2018-04-07 09:52

另類城鄉差距 政治人物運用大數據做法不一樣

2018-04-07 09:18

阿扁潮T藏密碼？游梓翔解讀：查禁一邊一國、法辦阿扁

2018-04-07 09:18

媒體人轉戰選議員 3歲娃成小小助選員

2018-04-07 09:15

國際台北「拒馬展」落幕？ 再換警察肉身擋陳抗？

2018-04-07 08:00
看更多

熱門文章

獨／美商售助我潛艦國造 取得魚雷、飛彈等紅區裝備

2018-04-07 12:02

許景河：侯友宜逼鄭南榕自殺 應受最嚴厲譴責

2018-04-07 11:20

七成青年願為台而戰？ 孫大千：假議題

2018-04-07 10:14

不滿侯友宜救援說 鄭南榕遺孀葉菊蘭：對家屬二度傷害

2018-04-07 13:06

勸退吳秉叡 洪孟楷：民進黨台北市禮讓柯文哲成定局

2018-04-07 20:13

兒子魏揚當年發起占領行政院 楊翠今被提名促轉會委員

2018-04-07 17:53

馬英九和陳水扁的潮T差異 徐巧芯：前者為人、後者為己

2018-04-07 09:52

與蔡英文見面後 吳秉叡退出新北市長

2018-04-07 16:57

鄭南榕追思會民眾闖入抗議 家屬罵：總統維安在做什麼

2018-04-07 15:27

嘆取消18％遭林濁水酸沒志氣 蔡丁貴：你才要骨氣點

2018-04-07 15:54

把柯P打斷手腳再支持他 孫大千批民進黨「腦袋有洞」

2018-04-07 09:20

藍由侯友宜出線 成吳秉叡退出關鍵

2018-04-07 18:09

葉毓蘭建議周錫瑋選立委 批國民黨讓人才含怨退隱8年

2018-04-07 09:33

下周一遷戶籍 韓國瑜確定爭取參選高雄市長

2018-04-07 10:04

美方助台製潛艦 專家：川普重新檢視台灣安全起手式

2018-04-07 12:10

蔡英文出手 吳秉叡宣布退選新北市長

2018-04-07 16:40

新北市長選舉點將 呂秀蓮：沒那麼簡單

2018-04-07 17:19

鄭南榕29周年追思 蔡英文致詞遭抗議民眾打斷

2018-04-07 11:19

扁又以錄影方式現身 中監：已蒐集資料進行了解

2018-04-07 15:14

【即時短評】美商售助台製潛艦 美中台關係恐政治波動

2018-04-07 12:14

潛艦國造商售案 學者：讓美國人賺錢 川普都會鼓勵

2018-04-07 12:02

國際台北「拒馬展」落幕？ 再換警察肉身擋陳抗？

2018-04-07 08:00

柯文哲：侯友宜不是跨藍綠 而是沒藍綠

2018-04-07 11:36

羅致政爆料 今天是蔡英文第二次約見游錫堃談新北

2018-04-07 18:40

美將核我潛艦國造「行銷核准證」 專家：技協輸出許可

2018-04-07 15:49

收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神

2018-04-07 10:00

吳秉叡退選新北市長 蘇巧慧：相當欽佩

2018-04-07 19:06

清明首日蘇澳到花蓮3.5小時? 網民幹譙交部說法太扯

2018-04-07 15:11

「吳不退 蘇出不來」 綠傳游錫堃早說不會跟蘇爭新北

2018-04-07 23:03

鄭朝方選竹縣長遭反彈 鄭引金剛經「應無所住」

2018-04-07 21:09

侯友宜提名效應？ 藍台南市提名整合機制下周出爐

2018-04-07 15:12

影／陳菊當最強母雞 被拱選台北市長

2018-04-07 17:48

美助台自製柴潛政策鬆動 劍龍級延壽案創造有利空間

2018-04-07 14:20

葉菊蘭：言論自由面臨中國霸權的威脅

2018-04-07 17:48

吳秉叡 宣布不爭取新北市長提名

2018-04-07 16:37

潛艦戰鬥指數將提升 朝野立委上周密訪海昌計畫

2018-04-07 12:06

修公投法？ 扁：除非群眾運動給蔡政府壓力

2018-04-07 19:49

美售台潛艦裝備 學者：商售風險要自負

2018-04-07 13:32

叩關WHA頻被打壓 陳時中：全台忿忿不平 沒邀也會去

2018-04-07 09:21

「大公雞」出馬挺余筱萍 余天：女兒不靠我要靠誰？

2018-04-07 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top