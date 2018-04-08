蔡總統：做好轉型正義 落實3大任務

2018-04-08 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／新北報導



鄭南榕逝世廿九周年，蔡英文總統（右二）由行政院長賴清德（右）、總統府資政葉菊蘭（左二）、高雄市長陳菊（左）陪同，到金山鄭南榕墓園追思。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨天在鄭南榕殉道廿九周年追思會致詞表示，台灣下一步最重要的就是轉型正義，把轉型正義做好，落實真相、責任、和解三大任務。

蔡總統在行政院長賴清德、高雄市長陳菊，以及鄭南榕遺孀、總統府資政葉菊蘭等人陪同下，參加追思會。蔡總統表示，四月七日不只是鄭南榕的殉道紀念日，還是台灣的「言論自由日」，鄭南榕在世最關心台灣能否成為自由的國家，自由之家一月公布評比，台灣的自由度比去年進步 ，成為世界上最自由的國家之一。

蔡總統指出，廿九年來，台灣從威權走向民主，經歷四次總統直選，三次政黨輪替，現在全世界提到台灣，都會聯想到民主，但還有一項任務沒有完成，就是轉型正義。

蔡總統表示，真相是轉型正義的根本，真相的基礎在於政治檔案。在促轉條例通過前，政府已經花了一年多推動政治檔案開放，為後續的真相調查做好準備。去年，國發會檔案局啟動編碼計畫，讓政治檔案更容易被應用；今年，檔案局進一步大規模徵集政治檔案，軍情局也主動整理出保密局時期的檔案目錄，前身是警備總部的後備司令部也開放檔案庫房。

蔡總統並提及，她上月到軍情局視察，軍情局說，過去為維護國家安全、防止敵人滲透，做了必要的工作，但這些工作造成的冤假錯案，會用開放的態度面對，這就是轉型正義。

「公道跟正義有時來得慢一點，但不會不來，現在，屬於台灣的轉型正義終於要開始了。」蔡總統說，即將掛牌的「促進轉型正義委員會」，將帶領整個社會共同挖掘真相、釐清責任、邁向和解。政治受難者前輩和家屬等太久了，對於促轉會能不能兌現承諾，大家有所期待，也有一些憂心。

蔡總統指出，促轉會名單已公布，真相、責任、和解是促轉會三大工作任務，第一項就是要完成威權時期的真相調查報告。

蔡總統說到轉型正義時，觀眾席的大觀社區拆遷自救會成員突然站起來高喊「反迫遷，護大觀」，隨即被維安人員帶離。蔡總統後來回應抗議民眾，表示會適當處理。