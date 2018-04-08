觀察站／蔡英文的釐清責任vs.黃煌雄的伸張公義

2018-04-08 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名



鄭南榕逝世廿九周年，蔡英文總統昨天到金山鄭南榕墓園追思悼念。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

行政院昨公布促轉會三位專任委員提名名單，九位委員人選已全部出爐，待立法院行使同意權後，促轉會就可開始運作。不過，歷經委員名單一度難產、主委被提名人黃煌雄又被深綠強烈批判，促轉會未上路就先惹爭議，前景堪憂。

早在行政院長賴清德證實將提名黃煌雄擔任促轉會主委後，黃煌雄研究蔣渭水、處理黃世銘案等過往，都被反對者逐一批判。他並未為己辯駁，但提出對促轉會的態度是「真相、公義、和解」。

對於提名黃煌雄，府院原本認為以他過去超越藍綠的問政風格，應是「藍綠都可接受」的人選，不料卻遭時代力量強烈批判，逼得蔡英文總統要出面緩頰。

值得觀察的是，昨天蔡總統參加紀念鄭南榕活動時，提到即將掛牌的「促轉會」，將帶領社會共同「挖掘真相、釐清責任、邁向和解」。跟黃煌雄「三句話」相比，兩人都提到「真相、和解」，但中間部分，黃煌雄說要「伸張公義」，蔡總統則表示要「釐清責任」。黃煌雄之所以讓深綠沒信心，就在於他的「超越藍綠」，會不會在「懲凶」這個階段輕輕放手？蔡總統雖然力挺黃煌雄，但此時強調「釐清責任」，恐怕也是安撫不滿者的另種回應。

相對於黃煌雄被嚴批，行政院昨公布提名楊翠，則受時力立委讚許「促轉會委員都比主委適任」。楊翠是「壓不扁的玫瑰花」作者、台灣文學前輩楊逵的孫女，家族歷經二二八及白色恐怖，但楊翠也是當年發起「占領行政院」太陽花學運領袖魏揚的母親。如果時力是因後者而肯定這項任命，未來「人的因素」，恐怕會成為促轉會能否完成任務的最大變數。