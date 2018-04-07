「吳不退 蘇出不來」 綠傳游錫堃早說不會跟蘇爭新北

2018-04-07 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院前院長游錫堃7日到高雄參加「喜樂島聯盟」成立大會，被問到新北市長選舉，笑而不答。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 年底選舉新北市長一役，在國民黨確定由候友宜出線後，民進黨也鎖定徵召行政院前院長蘇貞昌。身兼民進黨主席的蔡英文總統7日下午與行政院前院長游錫堃、立委吳秉叡、羅致政會談後，吳秉叡隨即表態「放下」，力挺「師父」蘇貞昌的態度明顯。游錫堃未公開回應，但親游人士表示，「游院長一開始就沒有要跟蘇院長爭」。

民進黨為蘇貞昌鋪排參選新北市長的動作愈來愈大，可望出任總統府秘書長的高雄市長陳菊9日還要拜會蘇貞昌，「敦請」蘇參選的意味明顯。但不少民進黨新北市議員日前力拱游錫堃，也讓外界揣測會否上演蘇游、乃至黨內「蘇新系」與「正國會」的角力？

不過，知情人士透露，先前在許多場合，游錫堃早就向蔡英文表達「不會與蘇爭」，他自己也沒在準備參選。

3月中旬，積極爭取民進黨新北市長提名的蘇系立委吳秉叡在五股區舉行「秉友會」新春團拜造勢大會，除了蘇貞昌出席力挺，民進黨各派系立委也同台助陣，未到場的立委還預錄影片表達支持，讓新北市議員以為黨中央「鐵了心」要讓吳秉叡參選；但地方上又擔心吳的民調拉不上來，沒有「母雞帶小雞」的效果，因而表態「挺游」。

地方知情人士指出，游錫堃2014年在完全不被看好的情況下，選舉時未獲全力幫忙，雖然最後僅以兩萬票「輸得非常漂亮」，卻飽嚐人情冷暖，也不想再因參選，讓人以為「在黨內爭地盤」。

知情人士表示，游錫堃對新北議員有感情，而地方上「拱游」，也等於給蔡英文主席多一個選擇；游錫堃雖已無意再參選，也不想給熱情的議員澆冷水，因此中性表達「尊重黨中央決定」。

據指出，游錫堃也向內部表達，新北市並非民進黨執政區，他「不必爭、也不適合爭」；因此，對於黨中央可能徵召蘇貞昌，游錫堃早已了然於胸。

蔡總統7日與吳秉叡、羅致政等人會談後，羅致政雖表示沒聽到蔡總統要勸退誰，但吳秉叡隨即發表聲明，指蔡總統告知新北市長提名有「新的考量」。黨內人士說，「吳秉叡不退，蘇貞昌出不來」，因此吳必須先表態退出，「接著，就等蘇貞昌出場了」。