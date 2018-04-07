「白色恐怖受精卵」楊翠:促轉會是台灣最重要工作

2018-04-07 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「對我來說，促轉會是台灣當前最重要的工作。」文學家楊逵孫女、東華大學華文系副教授楊翠獲提名促進轉型正義委員會專任委員，她認為，台灣目前最需要的是檢視過去、在現在和解，找到未來的方向，因此促轉會是「非常重要的工程」。

一九四七年，楊逵因二二八事件和妻子葉陶遭判死刑。槍決前一天，政府頒發「非軍人改由司法審判」的命令，兩人撿回一命，仍難逃牢獄之災。楊翠父親楊建，到綠島監獄探望楊逵時，楊逵請他轉交一封信給另一位白色恐怖受難者董登源的女兒董芳蘭，牽起兩人的夫妻緣分。董芳蘭就是楊翠的母親，楊翠因此曾戲稱自己是「白色恐怖受精卵」。

父親楊建長期活在白色恐怖的陰影中，母親董芳蘭則曾因白色恐怖的後遺症住進醫院。楊翠兒子魏揚是太陽花學運領袖魏揚，魏揚被捕後，董芳蘭告訴記者：「我的父親就是這樣被帶走的。」楊翠認為，自己是白色恐怖受難者家屬，更具同理心，「溝通理解不需花太多時間」。

楊翠念大學時，楊逵第一次向楊翠講述親身經歷的二二八經驗，她大受震撼。之後她從事相關研究，幾年前完成祖父傳記「永不放棄：楊逵的抵抗、勞動與寫作」，完成少女時期對祖父「我要為你寫傳記」的承諾。

「過去我總是在體制外批判，發現世界不曾改變」。這次楊翠決定走進體制內，「試試看改變的可能」。楊翠坦言自己感到惶恐，未來兩年將是她第一次離開學術圈，嘗試一份「難度高、工程龐大」的工作。

談到加入促轉會後的工作，楊翠認為有三個任務。一是「如何處理二二八和白恐的歷史檔案」。她希望歷史檔案最後能全面公開，但短期內可能無法全部開放，「階段性開放」的執行步驟、那些內容可開放，促轉會必須討論。