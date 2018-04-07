誰選台北市 也要喬一下？呂秀蓮：蔡英文不該出手

2018-04-07 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



針對年底選舉新北市長一役，身兼民進黨主席的蔡英文總統今天下午與行政院前院長游錫堃、立委吳秉叡、羅致政會談後，黨內傳出徵召行政院前院長蘇貞昌參選的態勢已趨明朗。台北市長部分，是否也需蔡英文出手？前副總統呂秀蓮表示，「蔡總統不該出手，她若出手要承擔太多責任了」。

表態爭取民進黨提名參選台北市長的呂秀蓮，今天下午參觀台北地下街，將作為撰擬政見的參考。

對於黨內在新北市長一役出現「兩位前院長」的問題，呂秀蓮表示，「兩個院長代表兩個派系，沒那麼簡單」，「讓他們去處理吧！」她還提醒蔡總統要小心因應，除了黨內派系問題，加上「喜樂島聯盟」成立，都是嚴厲的挑戰。

但呂秀蓮認為，台北市相對單純，「就我跟姚文智，我們相互尊重，各跑各的，下禮拜還有公開辯論，讓市民聽聽誰對市政作好準備」，「不用那麼多權謀！」

記者問到，蔡英文是否也應該出手處理台北市長參選的問題？呂秀蓮表示，「蔡總統不應該出手，她若出手要承擔太多責任了」，「我跟姚文智，自負其責就好」。