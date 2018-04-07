修公投法？ 扁：除非群眾運動給蔡政府壓力

2018-04-07 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁今天以錄影方式力挺「喜樂島聯盟」成立，他在影片中說願以他的「自由」來換取「台灣的永久自由」，只是未進一步說明。他今天在與友人line的「新勇哥物語-68 」中進一步表示，主張維持現狀的蔡政府會責由立法院民進黨團提案修改公投法嗎？如果沒有的話，中選會不會配合辦理，明年4月6日又將如何公投？除非前進總統府的群眾運動，壓力大到蔡政府願意讓步妥協，否則把2020大選視同公投來打，可能是方法之一。

另外，原來以「abc」為line代號的陳水扁，今天改為「陳水扁一邊一國愛台灣」，並把頭像換上前日穿「扁力」Ｔ恤時拍的照片。