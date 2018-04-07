修公投法？ 扁：除非群眾運動給蔡政府壓力
前總統陳水扁今天以錄影方式力挺「喜樂島聯盟」成立，他在影片中說願以他的「自由」來換取「台灣的永久自由」，只是未進一步說明。他今天在與友人line的「新勇哥物語-68 」中進一步表示，主張維持現狀的蔡政府會責由立法院民進黨團提案修改公投法嗎？如果沒有的話，中選會不會配合辦理，明年4月6日又將如何公投？除非前進總統府的群眾運動，壓力大到蔡政府願意讓步妥協，否則把2020大選視同公投來打，可能是方法之一。
另外，原來以「abc」為line代號的陳水扁，今天改為「陳水扁一邊一國愛台灣」，並把頭像換上前日穿「扁力」Ｔ恤時拍的照片。
〔新勇哥物語〕-68的內容如下：
「勇弟：今天好興奮喔！來自全國各地參與喜樂島聯盟成立大會，力挺「獨立公投、正名入聯」宗旨的的仁人志士，超過3000人擠爆高雄會場。為數眾多的阿扁們有的起個大早，4 點、5點、6點就分別從台北、桃園、台中搭乘遊覽車南下共襄盛舉。場面盛大感人。
勇哥：你聽到阿扁的錄影賀詞嗎？為什麼阿扁說他活了出來，只要還能呼吸，他願以他的不自由，換取台灣的永久自由？
勇弟：小弟生性駑頓，尚請勇哥明示！
勇哥：阿扁總統走過8年艱困的台灣國家路，深知接下來的「獨立公投、正名入聯」之路 將更難走。因為國家領導人的政治信仰與意志決心非常關鍵。2004年史上第一次全國性的 防衛性公投，及2008年以台灣名義加入聯合國全民公投，如果沒有阿扁的領導統御與貫徹意志，是不可能有政府中選會的公投舉辦的。2019.4.6的獨立公投前提是今年8月31日前 要完成公投法的修改，請問主張維持現狀的蔡政府會責由立法院民進黨團提案修改公投法嗎？如果沒有的話，中選會不會配合辦理，明年4月6日又將如何公投？
勇弟：那怎麼辦呢？
勇哥：除非前進總統府的群眾運動，壓力大到蔡政府願意讓步妥協，否則把2020大選視同公投來打，可能是方法之一？
勇弟：聽來好像是另類的公投綁大選？
勇哥：阿扁說過，個人事小，國家事大。個人可以失去自由，國家不能沒有自由。阿扁願意用他的不自由，來換取台灣的永久自由！」
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