兒子魏揚當年發起占領行政院 楊翠今被提名促轉會委員

2018-04-07 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院提名東華大學華文學系副教授楊翠出任促轉會專任委員。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

行政院今天公布「促進轉型正義委員會」（促轉會）委員提名名單，將提名東華大學華文學系副教授楊翠、民間真相與和解促進會前執行長葉虹靈，以及中研院民族所副研究員彭仁郁擔任專任委員。其中，楊翠是台灣文學及社會運動前輩楊逵的孫女，也是當年發起「占領行政院」太陽花學運領袖魏揚的母親。

促轉條例規定，促轉會置委員9人，由行政院長提名經立法院同意後任命。連同日前已公布的名單，包括促轉會主委黃煌雄、副主委張天欽、兼任委員高天惠、尤伯祥、許雪姬、花亦芬，9位被提名人全部到位，行政院將在下周一送請立法院行使同意權。

促轉條例並規定，全體委員中，同一政黨人數不得逾3人；同一性別人數不得少於3人。這次被提名的9人中，共有6位女性。對於被提名人願意在此關鍵時刻，承擔轉型正義、深化民主的重責大任，行政院長賴清德表示感謝。

賴揆指出，欠缺真相和正義就難以和解，這是轉型正義的基本原則，國際間對轉型正義的定義包含「促進真相」、「正義」、「賠償」與「保證不再發生」的4大面向，這些面向都已融入促轉條例；行政院提名的正副主委及委員，對於轉型正義這四項面向也都有堅定的信念，一定可以做出一番成績。

行政院發言人徐國勇也說明，促轉會的組成將有「專業性」、「跨世代」、「跨黨派」三大特色；在專業性方面，促轉會正副主委及專、兼任委員提名橫跨政治學、法學、社會學、歷史學、文學、神學及心理學的專業者，有助於從多面向推動轉型正義。

徐國勇說，在跨世代方面，「促轉會正副主委及委員被提名人年齡橫跨30幾歲（葉虹靈）到70幾歲（黃煌雄）、從戰前到戰後的不同世代」，有助於帶動廣泛社會對話；在跨黨派方面，促轉會正副主委及委員被提名人包含無黨籍、社會民主黨及民進黨，期能團結朝野及民間之力，共同推動轉型正義。

徐國勇指出，今天公布的3位專任委員，都是長期在民間從事轉型正義相關工作的專業人士。他轉述指出，賴揆認為楊翠對上一世代長輩所承受的苦難有深刻的理解，也很願意跟年輕世代互動交流；期待有了楊翠的參與，促轉會能帶領台灣的年輕人，一起認識過去的歷史，打造台灣人共同的未來。

今天公布的3位專任委員被提名人，簡歷如下：

一、楊翠（女）

●台灣大學歷史所博士

●現任東華大學華文系副教授、台灣教授協會副秘書長、二二八事件紀念基金會董事

●曾任政治受難者關懷協會理事、國家藝術基金會董事、楊逵文教協會理事長、賴和文教基金會董事

●政院簡介：台灣文學作家、社會運動前輩楊逵的孫女，家族曾受二二八事件和白色恐怖牽連；長年投入政治受難者關懷及人權教育，是傑出的台灣文學史研究者；近期出版《少數說話─台灣原住民女性文學的多重視域》，將原住民及女性視野帶入台灣文學研究

二、葉虹靈（女）

●清華大學社會學研究所碩士

●曾任民間與真相和解促進會執行長、社會民主黨秘書長

●政院簡介：在民間從事轉型正義倡議超過十年，對於台灣及國際間轉型正義推動歷程及現況有很多論著；1979年生，是促轉會委員被提名人最年輕的一位

三、彭仁郁（女）

●法國巴黎狄德羅大學臨床人文學院心理病理暨精神分析學博士、法國「分析空間」（Espace Analytique）精神分析學會認證精神分析師

●現任中研院民族所副研究員、犯罪被害人保護協會屏東分會心理團隊特聘顧問、中正紀念堂轉型推動諮詢小組諮詢委員

●政院簡介：專長精神分析理論與實踐、臨床人文學；對國家暴力與心理創傷領域有豐富著作，曾譯《恐怖的力量》獲聯合報2004十大最佳書獎