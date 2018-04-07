葉菊蘭：言論自由面臨中國霸權的威脅

2018-04-07 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣大學研究生協會舉行「新世代自由的吶喊-言論自由日紀念活動」，邀請鄭南榕女兒鄭竹梅及遺孀葉菊蘭（圖）出席，會後葉菊蘭受訪時表示，目前言論自由面臨的威脅是中國的霸權，因此除了要珍惜外，也要不斷倡議言論自由的價值。 中央社 分享 facebook

今天是鄭南榕逝世29年也是言論自由日，台灣大學研究生協會今天舉行「新世代自由的吶喊-言論自由日紀念活動」，邀請鄭南榕女兒鄭竹梅及遺孀葉菊蘭出席，會後葉菊蘭受訪時表示，目前言論自由面臨的威脅是中國的霸權，因此除了要珍惜外，也要不斷倡議言論自由的價值，不斷倡議言論自由得來不益，到記起過去，「天上沒有自由掉下來」。

民國78年4月7日鄭南榕為了爭取言論自由所做的犧牲，開啟日後改革的契機，也喚起國人對言論自由的重視，從2016年起訂定每年4月7日為言論自由日，希望讓國人瞭解言論自由的意義與價值。

「不是訂了言論自由紀念日就想當然爾享有言論自由」，鄭竹梅表示，還是要注意言論自由是否隨時可能失去，透過此戲劇也瞭解日本人怎麼看待鄭南榕，有了言論自由紀念日不是結束僅僅是開始。

葉菊蘭也說，過去面對的是威權的國民黨外來政權，但現在言論自由面對的是中國的霸權，面對中國的霸權言論自由隨時可能失去，包括被失蹤的李明哲、被打壓的電視記者、被道歉的台商企業、心中有警總的演藝圈人員等，如在中國只要談台灣兩個字就被認為是台獨，就會被排除在中國的市場外，只要不認同統一就會被排除

「這些都是言論自由的威脅」，葉菊蘭表示，台灣有100%的言論自由，但縱使有了言論自由，但面對市場的趨逐，心中的警總還是控制言論自由。因此，除了要珍惜外，也要不斷倡議言論自由的價值，不斷倡議言論自由得來不益，到記起過去，「天上沒有自由掉下來」。

而針對今天定案的促轉會人事，鄭竹梅說，希望促轉會可以受到公民社會的監督，公民也扮演好自己角色，因為很多前輩其實已經年紀很大了,很多檔案或是讓民眾及記者去接近知道過去發生什麼事，似乎永遠都有發現不完的案件，白色恐怖可能到現在都還沒結束，「白色恐怖是無知的白色」。