悼念鄭南榕 賴揆：守護言論自由人人有責

2018-04-07 17:20 中央社 台北7日電



「鄭南榕殉道29週年追思紀念會」7日在新北市金寶山「鄭南榕自由之翼紀念墓園」舉行，行政院長賴清德（前左）、鄭南榕遺孀葉菊蘭（中）出席與會。 中央社 分享 facebook

今天是言論自由日。行政院長賴清德出席「鄭南榕殉道29週年追思紀念會」，悼念鄭南榕；賴清德表示，鄭南榕爭取、捍衛言論自由的精神永為典範，守護言論自由也是每一個人責任。

鄭南榕創辦「自由時代週刊」倡議「百分之百的言論自由」，1989年4月7日，鄭南榕自焚身亡，他的主張獲得社會廣泛迴響。行政院2016年底將4月7日定為「言論自由日」，希望各界重視及重新省思言論自由意義。

追思紀念會今天在新北市金寶山「鄭南榕自由之翼紀念墓園」舉行，總統蔡英文、賴清德、高雄市長陳菊，以及鄭南榕遺孀、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭等人與會。

去年9月接任行政院長的賴清德下午在臉書發文表示，「爭取言論自由，是台灣民主轉型的關鍵。」鄭南榕為了言論自由犧牲生命，至今已有29年。29年來，台灣從威權走向民主，社會和經濟也有很大的變化，但鄭南榕爭取、捍衛言論自由的精神，「在時代的變遷中，卻愈顯歷久彌新，永為典範。」

賴清德指出，他先前擔任台南市長時，自2013年起將每年4月7日訂為「台南市言論自由日」，藉由舉辦座談會、影展、藝術創作等活動，傳承鄭南榕精神。

他說，行政院也在2016年將4月7日訂為全國的「言論自由日」，希望提醒民眾，言論自由說來容易，但卻是無數民主前輩犧牲生命或是被關入牢獄，才爭取到的，「我們每一個人都有責任，時刻守護，要讓自由、民主的價值永遠在台灣這塊土地深化、鞏固下去」。