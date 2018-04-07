嘆取消18％遭林濁水酸沒志氣 蔡丁貴：你才要骨氣點

2018-04-07 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



「公投護台灣聯盟」在立法院外長期搭設的帳篷，日前遭台北市政府拆除，公投盟總召蔡丁貴在臉書感慨，公投盟只有他一個人領18%優惠存款利率，年金改革之後18%要取消了，指稱「我做台獨更無力」，結果遭前立委林濁水反酸「當獨派還是有點志氣比較好」。今天蔡丁貴回說：「林濁水自己才要骨氣一點，都沒在做台獨，自己不出來還在那邊說東說西」。

蔡丁貴日前在臉書感嘆「八百壯士靠領18%反台獨，我靠領18%做台獨。18%要取消了，他們反台獨更激烈，我做台獨更無力。」

蔡丁貴因2014年2月22日率獨派人士至台南市湯德章紀念公園，拉下公園中央豎立多年的孫文銅像，台南市政府向蔡丁貴求償銅像損壞損失，台南高分院判蔡丁貴須賠償23萬8千元。蔡丁貴於今天下午至湯德章公園對面遊行募款，呼籲大家踴躍捐出「硬幣」，象徵去除硬幣上的「威權圖騰」。

他今天受訪時表示，他雖覺得無力，並未說不做台獨了，他覺得沒了18％經濟壓力會比較大，但他就是有骨氣，會繼續打拚，「林濁水自己要有骨氣一點，都沒在做台獨，一張嘴在那邊講」。

蔡丁貴說，「八百壯士」早上搭棚、晚上拆棚，相當拚，但很多人領18%都縮起來，只剩他一個人做台獨，「我又沒有要收起來，林濁水自己不出來還在那邊說東說西」。