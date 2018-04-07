江宜樺：民間交流更重要 兩岸要找出第三條和平道路

2018-04-07 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



江宜樺。聯合報系資料照 分享 facebook

前行政院長江宜樺3月31日出訪大陸，昨天訪台。江宜樺今天受訪時表示，因蔡政府不願意承認九二共識，雙方官方接觸管道中斷，讓兩岸容易產生誤解或誤判，民間交流更重要，兩岸一定要找出第三條和平的道路，讓兩岸人民能安居樂業，維持和平。

江宜樺指出，蔡政府執政後，兩岸關係緊張，蔡政府逐漸加大台獨聲音，對岸武統聲浪也升高，但這都不是我們要的，絕大多數兩岸人民多希望兩岸能夠和平發展，大家能夠安居樂業，過幸福生活。

江宜樺說，兩岸接下來一定要找出第三條路，這條路必須是和平，要讓對方知道台灣民間的不同看法，讓兩岸人民能安居樂業，維持和平。江也呼籲，大陸要有耐心，不要誤判，要秉持過去對台較和平的方式，不要輕易改採會讓兩岸情勢升高的手段。

江宜樺也提到，這次參訪過程發現，大陸方面非常關心台灣年輕人對與兩岸關係、中華文化、兩岸交流的速度與方式的看法，所屬的長風基金會今年會組青年團赴大陸參訪，讓兩岸年輕人有交流機會，畢竟兩岸關係未來發展，長遠來看都是由他們來決定。

談到近來中美貿易大戰，江宜樺表示，中美兩國互採調高關稅措施，台商在大陸設廠，無可避免會受到衝擊。江說，這次前往大陸拜訪，也當面向海協會與國台辦等單位反應，盼他們能保護台商利益，對台商短期貸款、長期轉型等做出積極貢獻。