鄭南榕追思會民眾闖入抗議 家屬罵：總統維安在做什麼

2018-04-07 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



抗議民眾高聲呼喊，導致總統蔡英文致詞中斷，還對他們喊話。記者游明煌／攝影 分享 facebook

今天是《自由時代》雜誌創辦人鄭南榕自焚29周年，鄭南榕基金會上午在金寶山舉辦追思紀念會，總統蔡英文在致詞時被3名抗議男子打斷，大喊「反迫遷，護大觀」，導致追思會一度中斷，現場一片騷動。一名參加家屬說，維安怎麼了，不是有經過金屬測測門，嚴查身分和檢查包包嗎？

總統蔡英文致詞到一半時，右側在觀眾席的大觀社區拆遷自救會3名成員突然站起來高聲大喊，「反迫遷，護大觀」，警方及總統府維安人員立刻上前制止，但抗議民眾仍不斷高喊，抗拒離開，持續有半分多鐘，蔡英文被迫中斷致詞，讓現場一度相當尷尬，是總統出席少見的難堪場面。

蔡英文還把頭轉頭過去看著抗議民眾喊話，「大觀的朋友們已經陳情很久了，相信政府機關都傾聽他們的聲音，期待做出最好的處理，相信會有一個適當的處理」。

一名家屬對抗議民眾打擾追思會相當不滿，認為這麼莊嚴的氣氛及追思會被打斷，變成抗議會，幾乎變調，以前從未發生過，她質疑家屬和來賓都有經過安檢門，維安人員也詢問身分，怎麼還會有抗議民眾混在家屬中，突然出來抗議，萬一是朝總統丟擲危險物品呢？維安在做什麼？相距不到20公尺。

今天的總統維安相當嚴密，追思會首度動用金屬探測門，家屬、媒體分成兩個通道進入，各排一隊通過金屬探測門，包包、相機統統要翻出來受檢。

現場維安人員表示，現場有詢問是家屬或媒體檢查隨身物品，但未比對身分，不知會有抗議民眾混在家屬中，不對外回應，當時已立即制止處理。

鄭南榕追思會首次動用金屬探測門，嚴查家屬和媒體。記者游明煌／攝影 分享 facebook