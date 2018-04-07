超越政黨顏色 黨外參政平台成立

2018-04-07 15:16 中央社 雲林縣7日電



今天是紀念民主先輩鄭南榕的言論自由日，雲林虎尾厝沙龍主人王麗萍成立「黨外參政平台」，超越藍綠政黨顏色、追求民主的精神，號召素人參政，實踐日常政治，發揮公民力量。

鄭南榕創辦「自由時代周刊」，倡議「百分之百的言論自由」，1989年4月7日為捍衛言論自由而自焚身亡，他的主張獲得社會迴響，行政院在民國105年將4月7日訂為「言論自由日」。

曾任民主進步黨雲林縣黨部首位女性主委的前立委王麗萍，上午以虎尾厝沙龍主人身分宣布成立「黨外參政平台」，訴求「緬懷理想靈魂，重建黨外精神」，推動「日常政治，小民參政」的理念；現場並將藍綠橘黃顏料倒入透明缸中攪和，諷刺沆瀣一氣臭味相投、象徵突破不同顏色政黨。

王麗萍說，30多年前所謂黨外精神是反獨裁、追求民主，時至今日台灣經歷3次政黨輪替，當年的獨裁政權經過解嚴、總統選舉已瓦解，現在的政治內涵必須重新檢視國家社會主體的環境、生態、性別、勞動及人權等發展。

但是，她相當憂心地說，民主進步黨內部初選「刀刀見骨」，當選後遂行「民主法西斯」，違背當初追求民主自由的初衷。

曾在「自由時代周刊」工作的王麗萍表示，民主應該尊重多元價值，並非選舉時稱人民是頭家，等當選後卻變得好大、變成自己是頭家，現在要喚起追求「新黨外精神」的批判、促進政治小民的全面參與。

與會關心的無國界記者組織榮譽董事、民運人士吾爾開希指出，台灣現在面臨「藍綠困局」，出現每個人不是個人而是顏色的怪現象，縱容或姑息自己顏色政黨或政治人物的所作所為，導致社會愈來愈膚淺與對立，超越藍綠及政黨、發揮黨外精神，每個定義自己是「公民」，這是台灣走在下一階段民主化非常重要的課題。

台灣藝術發展協會理事長、虎尾涌翠閣經營者蔣耀賢表示，打破既有政黨框架，透過其他團體連結全國，即使素人參政也有伙伴，黨外參政平台粉絲網頁完成後可望今天推出。