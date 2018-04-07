侯友宜提名效應？ 藍台南市提名整合機制下周出爐

2018-04-07 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨新北市長初選昨天確定由現任市長朱立倫屬意的前副市長侯友宜勝出，激勵被點名也可能由泛朱系人馬出線的台南市長提名整合作業。記者胡經周／攝影 分享 facebook

國民黨新北市長初選昨天確定由現任市長朱立倫屬意的前副市長侯友宜勝出，激勵被點名也可能由泛朱系人馬出線的台南市長提名整合作業。台南市黨部主委謝龍介表示，年底台南市長泛藍提名整合機制，這兩天就會確定。

謝龍介表示，今、明兩天會與有意爭取泛藍支持參選台南市長人選，包含爭取黨提名的黨籍前立委高思博、台南大學前校長黃秀霜，以及黨希望能協調整合的無黨籍前台南市警局長陳子敬會商，協商出一個大家或許雖不滿意，但都可接受的整合機制。

謝龍介說，不論整合機制採一階段或二階段民調，團結泛藍爭取勝選是最大原則。

不過陳子敬接受本報訪問時直言，希望年底台南市長泛藍整合提名，能以協商方式就好，若要辦民調，也應採兩階段（先國民黨內比拚，勝出者再與陳民調），但認為現在要做民調「時間已經不太夠」。

陳子敬無奈的說，「國民黨也是莫名其妙」，要談泛藍整合，至少找個「大人」出來談，現在地方一直和，什麼時後才有結果。

國民黨組發會主委李哲華表示，就是因提名時間緊迫，黨中央才由原本同意兩階段整合，改傾向「一階段、全對比」式民調整合。李哲華說，協商也要有機制才能公平決定人選，機制則仍授權謝龍介主持協調。

除台南市外，李哲華說，已公告的嘉義縣長初選將後天開始領表、登記，若無人登記，可望4月中旬徵召有意願參選的前縣黨部主委、前立委吳育仁參選。

至於屏東縣長提名，後天也將公告初選。黨務人士坦言，國民黨屏東縣長選情艱困，黨中央目前鎖定客委會前副主委李朝明，若最後也無人登記初選，就會直接徵召李朝明，一樣目標四月中旬完成提名。

至於金門縣長提名，李哲華說，暫訂4月16日或17日再辦一次協調會決定提名機制。

因原規畫5月初才要啟動提名機制過晚引發爭議的新竹縣長提名，李哲華表示，既然民進黨4月1日就會確定人選，黨提名機制也會提前在4月中旬啟動。

至於初選中的台北市長人選，因民調作業延後，5月2日才會確定人選。