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影／余天帶女拜票 筱萍:爸爸是我的大公雞

2018-04-07 13:30聯合報 記者林洧旭╱即時報導

民進黨市議員初選，下周就開始進行電話民調，老將新人都動起來高喊告急。新人余筱萍7號和爸爸余天來到第一果菜市場拜票，余天一現身，民眾都樂的說好，余天表示，女兒被譏是靠爸族，但女兒不靠我要靠誰呢？黨中央也不可能全力支持她。余筱萍也得意的說，靠爸沒有關係，大家都找我爸去幫忙，為什麼我不能找我爸幫忙？「我有一個大公雞」。

民進黨議員參選人余筱萍，一早牽著爸爸余天到第一果菜市場拜票。因為市議員黨內初選9號起跑，余天還開玩笑表示，做黨部主委沒薪水，以後要靠女兒，不過國民黨新北市長戰將已經出線，民進黨的人選已經被揣測就是蘇貞昌。

余天說：「目前還沒有，可能會經過下周中常會，可能會有定論。也只有主席、總統出面，才可能把這個事情決定。」

競爭者余筱萍有秀場天王助陣，拜票人氣相當旺，相形之下，前黨部發言人吳沛憶孤身掃街，氣勢就略遜一成。吳沛憶說：「我現在已經把我所有可以託的朋友，以前的同事啊、大學同學，他們有空時都來陪我掃街。」

綠營北市議員初選，9號到13號進行電話民調，中正萬華區的席次更是激烈的7搶4，扣除3名老將，新人只有1席次機會，星二代搶盡鋒頭，也難怪連老將都喊出告急。

民進黨新北市黨部主委余天上午陪同女兒余筱萍拜票。記者魏莨伊／攝影
民進黨新北市黨部主委余天上午陪同女兒余筱萍拜票。記者魏莨伊／攝影
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余筱萍民進黨吳沛憶
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