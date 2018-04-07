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喜樂島聯盟推獨立公投 李登輝：用台灣的名字走向世界

2018-04-07 13:27聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統李登輝今天參加「喜樂島聯盟」成立大會，呼籲民眾以下一次全國大選期間投入正名公投為目標，展現正名制憲的民主力量，讓台灣未來能以「台灣」名存在國際。

「喜樂島聯盟」民視董事長郭倍宏發起籌組，今天在高雄市舉辦成立大會，發表「獨立公投，正名入聯」宣言，李登輝專程前往參加並在閉幕之前作一段簡短的演說。

李登輝表示，今天參加此大會，是要表達對喜樂島聯盟很深的認同和期待，就是以具體行動表達對正名制憲的支持。

他呼籲民眾從現在起，一步一腳印努力宣傳和推動，以下一次全國大選期間投入正名公投為目標展現正名制憲的民主力量，讓台灣未來要能以台灣之名存在國際；台灣與中國關係很特殊，面對此一特殊的現象，台灣必須靠正名制憲、公民投票來確立台灣人對台灣這個國家的自我認同。

他說，台灣2300萬人有超過7成5、台灣四分之三的老百姓認為自己是台灣人，台灣需要團結一致，對外勇敢發聲，在國際社會中與更多國家建立直接對話高度、平台，共同合作，化解中國的威脅；對內，不能用先來後到台灣的時間點作為是不是台灣人的判斷標準，要用選票淘汰利用台灣的民主機制為中國發聲、當中國打手、敵化社會對立、挑起省籍情結、擾亂老百姓生活的政黨和政治人物。

李登輝呼籲，現在應拋下一切成見，團結一致，動用台灣的名字走向世界，讓台灣再一次成為偉大的國家。

前總統李登輝今天參加「喜樂島聯盟」成立大會，表達表達對正名制憲、正名公投的支持。...
前總統李登輝今天參加「喜樂島聯盟」成立大會，表達表達對正名制憲、正名公投的支持。記者劉學聖／攝影
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李登輝獨立公投投票
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