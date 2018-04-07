獨派推獨立公投 張葉森：綠執政不佳 讓台獨表態下降

2018-04-07 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



訴求獨立公投、正名入聯的「喜樂島聯盟」今成立，預計明年4月推動「獨立公投」。台灣社社長張葉森受訪表示，民進黨沒有在獨立公投議題上著力，所以包括喜樂島聯盟等民間團體，希望靠自己發動公投，讓台獨支持者有一個出口。他也提及，民進黨執政後經濟表現不如預期，許多青年往中國發展，即使支持台獨，也較不敢表現出來。

日前一項民調顯示，支持台獨的群眾，從兩年前的過半數，下滑到不足4成。張葉森強調，其實支持台灣成為正常國家、正名、制憲，以台灣名義加入聯合國者，仍占多數，「天然獨」的比例在太陽花學運後，也逐漸上升，許多民間團體也非常努力推動相關工作，只不過因為現在的大環境因素，讓願意表態的人減少。

張葉森指出，民眾在經濟生活無虞時，較容易表現台獨意識。近年來國內經濟不佳，民進黨執政後，經濟表現不如預期，甚至比以前差，加上大陸祭出各式惠台政策，對青年更有吸引力，未來恐有更多人到大陸就學就業，即使他們支持台獨，也較不敢大聲說出來。

他表示，年輕人目前希望先拚經濟，因此沒有很明顯的對獨立等議題表態，其實這股力量還是在台灣存在；且隨著贊同兩岸統一者，逐漸凋零，相對的在台灣出生、不受中國影響的天然獨世代，越來越多，這股支持台獨的力量仍會逐漸增加。

對於民進黨是否應對獨立公投有所態度，張葉森表示，蔡英文總統民調無法上升，原因之一就是她主張「維持現狀」，獨派團體可以體諒，維持現狀說法是為了應付中國，但民進黨應該對公投事務有較清楚的表態。