促轉會3專委名單公布 蔡：轉型正義還沒完成

鄭南榕逝世29周年追思會，上午蔡英文總統（圖右三）由行政院長賴清德（右二）、總統府資政葉菊蘭（前排左二）、高雄市長陳菊（左）陪同，到金山鄭南榕墓園追思。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

蔡英文總統今天在鄭南榕29周年追思會指出，現在轉型正義還沒有完成，追思南榕就是把轉型正義做好，政治受難者等太久了。

行政院今天也發布新聞稿，公布「促進轉型正義委員會」專任委員名單，行政院將提名東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈，及中央研究院民族所副研究員彭仁郁三人，擔任專任委員。

鄭南榕基金會今在金寶山墓園舉辦追思會，蔡總統今天上午由行政院長賴清德、總統府資政葉菊蘭、高雄市長陳菊陪同，抵達現場。

蔡總統致詞表示，今天也是言論自由日，有一件事鄭南榕會特別高興，在今天有越来越多年輕人參與、記得這個日子，代表鄭南榕的精神被傳承下來。

鄭南榕逝世29周年追思會。 記者許正宏／攝影 分享 facebook 蔡總統說，台灣能不能成為自由的國家，是鄭南榕在世最關心的事，今年1月，自由之家公布評比，台灣的自由度比去年進步，93分，是世界上最自由的國家之一，鄭南榕應該很欣慰。

總統指出，現在台灣已是自由的國家，但現在轉型正義還沒有完成，29年後的今天，台灣人民有個共同的責任，就是要把轉型正義做好，而時間是轉型正義的敵人。

蔡總統説，今年政府展開政治檔案徵集，這些都是台灣民主進步的成果。政治受難者等太久了，行政院稍後也會公布促轉委員名單。

蔡總統致詞時，一度遭大觀自救會民眾闖入，大喊反迫遷、護大觀，蔡總統被迫停止致詞，回應表示，政府會好好適當處理大觀的問題。抗議男子隨即被警方帶走。

今天是鄭南榕自焚29周年，行政院長賴清德、高雄市長陳菊、總統府資政葉菊蘭出席。